Зеленский подтвердил, что первый премьер-министр Украины включен в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первый премьер-министр Украины, 87-летний Витольд Фокин станет участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом Зеленский сообщил время брифинга в городе Часов Яр Донецкой области, передает Интерфакс-Украина.

"Мы пригласили Леонида Макаровича. С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Алексей Резников, и господин Демченко (первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко, – ред), который тут находится. То есть, у нас достаточно мощная группа. Я вижу сейчас только рост количества переговоров и встреч", – говорит Зеленский.

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Также Зеленский напомнил, что Кравчук возглавит украинскую делегацию в ТКГ, так как он мудрый, опытный, образованный человек, у которого есть авторитет во всей Украине, и даже на временно оккупированных территориях.

Напомним, 30 июля Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Первый президент Украины сказал, что хочет ускорить наступление мира на Донбассе.

Позже он сообщил, что участником ТКГ по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.