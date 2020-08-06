Лукашенко про Крым: "Крым могло сдать только руководство страны"

В интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону президент Беларуси Александр Лукашенко, обсуждая тему оккупированного Крыма, заявил, что украинские власти "безалаберно относились к территории", в то время как необходимо было занять жесткую позицию.

"Я мог это представить. Вы просто безалаберно относились к территории, – сказал Лукашенко в интервью Гордону. – Если бы у меня клочок земли… там полегло бы уже тысячи человек. Там же твоя земля, твои люди, а вы не воевали.

Я знаю, что Крым могли сдать только руководство страны, – сказал президент Беларуси. – Ты знал, что происходит вокруг, ты должен был привести все военные силы по всей стране в состояние готовности. Пистолетов, автоматов не было? Откуда вы знаете, что там русские были? (Турчинов. – Ред.) же ничего не сделал. Ты страной руководишь, ты должен был оборонять.

Ерунда все, что в русских стрелять, если бы заняли жесткую позицию, стрелять бы не пришлось.

Никогда бы русские не начали в Крыму стрелять. Они высадились и пошли к перешейку под ваши аплодисменты. Разве так защищают свою землю".

Напомним, президент Беларуси встретился с Дмитрием Гордоном 5 августа, общение журналиста и политика длилось больше 2 часов. Фокус собрал сновные тезисы интервью Лукашенко в одной публикации.