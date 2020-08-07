После территориальной реформы суды не знают где чей район, – глава ВСП

После "укрупнения" районов судам необходимо показать их новые зоны подсудности, но таких документов пока нет.

Председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко считает, что первоочередного решения требует ситуация с территориальной подсудностью в условиях нового административно-территориального деления.

Данную проблему глава ВСП озвучил в комментарии "Судебно-юридической газете".

"На сегодняшний день первоочередной шаг, который требует решения – это ситуация с территориальной подсудностью, так как новое административно-территориальное деление в определенной степени осложнило работу судов с точки зрения определения территориальной подсудности уголовных производств и гражданских дел, а также дел административной юрисдикции, которые подсудны местным общим судам, как судам первой инстанции", – заявил Овсиенко.

Таким образом, новое административно-территориальное деление Украины, по словам главы ВСП, требует внесения корректив в существующую сеть судов и, в последствии, разработки новой сети судов.

"Этот вопрос является очень сложным, поскольку нужно учитывать и недостатки предыдущего переформатирования судебной системы именно на уровне местных судов, и новое административно-территориальное деление, и вопросы логистики, и вопрос введения электронного судопроизводства. ... Поэтому закрепление положений, на переходный период, до образования новой сети судов, позволили бы четко определить правила территориальной подсудности является чрезвычайно важным и приоритетным задачам законодателя", – пояснил Овсиенко.

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Согласно законодательству, иски к физическим лицам в Украине предъявляются в суды по зарегистрированным в установленном законом порядке месту ее жительства, а иски против юридических лиц предъявляются в суды по их местонахождению.

Напомним, 17 июля Верховная Рада Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 138 новых.

В последних числах июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверил украинцев, что укрупнение районов в Украине не приведет к уменьшению числа объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ, больниц, детских садов.