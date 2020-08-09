"Батькивщина" выбрала своего кандидата в мэры Киева
Нардеп Алексей Кучеренко рассказал о своей предвыборной программе.
Партия "Батькивщина" выдвигает нардепа Алексея Кучеренко кандидатом на должность мэра Киева.
Об этом Кучеренко написал на своей странице в Facebook.
Нардеп рассказал о своей программе: полный и публичный аудит городских финансов на предмет коррупционности и эффективности.
"57.5 млрд грн в год, 157 млн в сутки, 6.5 млн в час. Почему-то у меня нет сомнений в крайне неэффективном использовании бюджетных средств", – пишет он.
Также Кучеренко сообщил, что займется аудитом городской инфраструктуры.
"В первую очередь жилые дома. 12.4 тысяч жилых домов с преимущественно хаотичной и монопольной системой управления. Треть из них нуждается в капремонтах. Без документов и без придомовых территорий. На содержание которых можно списывать неограниченные суммы. Взрывы газа, заброшенные внутридомовые сети, лифты, крыши, фасады, несущие конструкции и фундаменты – все это точно не создает условия для комфортного и безопасного проживания", – сообщил он.
По его словам, город так и не стал "эффективным собственником" коммунальной инфраструктуры.
Кроме того, Кучеренко в своей программе указал, что будет проведен аудит тарифной системы энергетики и коммуналки.
"Муниципальный энергетический план, План развития водопроводно-канализационного хозяйства, газовых и электрических сетей, генерирующих мощностей – это базовые документы любого большого города!", – сообщил Кучеренко.
Как мы уже сообщали, лидером электорального рейтинга в Киеве назван Виталий Кличко – на грядущих выборах за действующего мэра готовы проголосовать 41,7%. На втором месте в ретинге симпатий киевслян – шоумен Сергей Притула с 11,6%, и народная депутатка от "Слуги народа" Ирина Верещук с 9,4% рейтинга.