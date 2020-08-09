"Батькивщина" выбрала своего кандидата в мэры Киева

Партия "Батькивщина" выдвигает нардепа Алексея Кучеренко кандидатом на должность мэра Киева.

Об этом Кучеренко написал на своей странице в Facebook.

Нардеп рассказал о своей программе: полный и публичный аудит городских финансов на предмет коррупционности и эффективности.

"57.5 млрд грн в год, 157 млн ​​в сутки, 6.5 млн в час. Почему-то у меня нет сомнений в крайне неэффективном использовании бюджетных средств", – пишет он.

Также Кучеренко сообщил, что займется аудитом городской инфраструктуры.

"В первую очередь жилые дома. 12.4 тысяч жилых домов с преимущественно хаотичной и монопольной системой управления. Треть из них нуждается в капремонтах. Без документов и без придомовых территорий. На содержание которых можно списывать неограниченные суммы. Взрывы газа, заброшенные внутридомовые сети, лифты, крыши, фасады, несущие конструкции и фундаменты – все это точно не создает условия для комфортного и безопасного проживания", – сообщил он.

По его словам, город так и не стал "эффективным собственником" коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, Кучеренко в своей программе указал, что будет проведен аудит тарифной системы энергетики и коммуналки.

"Муниципальный энергетический план, План развития водопроводно-канализационного хозяйства, газовых и электрических сетей, генерирующих мощностей – это базовые документы любого большого города!", – сообщил Кучеренко.