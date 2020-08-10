Зеленский представил нового начальника Главного управления разведки

По словам президента, уровень и профессионализм Кирилла Буданова не вызывают никаких сомнений.

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Главного управления разведки Минобороны нового начальника Кирилла Буданова

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, уровень и профессионализм Буданова не вызывают никаких сомнений.

"Это офицер, прошедший все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно – это не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в системе национальной безопасности Украины именно военная разведка является основным инструментом для защиты госинтересов.

Зеленский убежден, что все эти задачи будут по плечу новому руководителю ведомства и вручил Буданову служебное удостоверение.

Начальник ГУР поблагодарил президента за доверие. Он отметил, что в своей работе будет руководствоваться принципом "Честь превыше всего".

Он также подчеркнул, что ясно понимает поставленные перед ним задачи.

Отметим, 5 августа Зеленский назначил главой Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Также Зеленский уволил с этой должности Василия Бурбу.

Василий Бурба занимал пост начальника ГУР Минобороны с октября 2016 года.