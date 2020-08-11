Шоумен, актер, филантроп. Чем известен кандидат в мэры Киева Сергей Притула

Сергей Притула - не первый представитель шоу-бизнеса как в партии "Голос", так и в украинской политике в целом. Но активной общественной деятельностью он занимается уже несколько лет, а в политические скандалы попадал даже в роли ведущего отбора на Евровидение.

Сегодня, 11 августа, стало известно, что 39-летний шоумен, актер и телеведущий Сергей Притула выдвигается от партии "Голос" в мэры Киева на местных выборах в Украине. Для многих это стало неожиданностью, хотя политические амбиции Притулы всплыли уже довольно давно.

Так, 8 июня прошлого года со словами "Рубикон пройден!" о Притула выложил у себя на странице в Facebook видео-заявление о том, что идет на выборы в Веховную Раду от партии "Голос". В парламент попасть не удалось: шоумен шел под 30-ым номером, а партия провела в парламент всего лишь 20 депутатов, набрав 5,82%. Чтобы протянуть в Раду 30 человек, "Голос" должен набрать не менее 10% голосов.

Хотя, конечно, Притула стал на одну позицию ближе к цели, подвинувшись в списке, когда лидер политсилы певец Святослав Вакарчук в марте 2020-го спустя полгода депутатства сложил свой мандат.

При этом, Притулу не снимали с политических счетов и в конце мая 2020 года новоизбранная глава партии "Голос" Кира Рудык аннонсировала его как возможного кандидата на пост Киевского городского главы. .

Согласно последнему, июльскому опросу социологической группы "Рейтинг", за Притулу на местных выборах готовы проголосовать 11,6% киевлян, среди тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Что является вторым результатом в топе электоральных симпатий после действующего мэра Виталия Кличка (41,7%).

Апрельский опрос этой же организации "рисовал" Притуле 9,1%, а если брать динамику за более длительный период, то популярность этого кандидата держится примерно на одном уровне.

Примечательно, что социологи отслеживают рейтинг Притулы по меньшей мере уже год, с августа 2019-го, хотя сам Притула окончательно определился со своими политическими амбициями и озвучил свою кандидатуру на пост мэра Киева лишь несколько дней назад, 8 августа.

Сегодня, 11 августа, во время презентации команд "Голоса" на местных выборах и кандидатов в мэры от этой партии, Притула был "хедлайнером". Шоумен не стал говорить, что Киев это его родной город, поскольку родился он в городе Збараж в Тернопольской области. При этом новоиспеченный политик заявил: "Киев – это мой дом. И для меня крайне важно ощущение уюта и безопасности в моем доме".

Кроме того, Притула пообещал, что ему "не надоест через полгода и он не сложит мандат", вероятно намекая на бывшего лидера политсилы Вакарчука.

Напомним, 5 декабря 2019 года президент Зеленский наградил Притулу орденом "За заслуги" III степени за его волонтерскую деятельность. На своей странице в Facebook шоумен время от времени cообщает, сколько волантерских средств было потрачено на армию. Один из таких отчетов Притула запостил в преддверии этих политических "каминаутов", в прошлый вторник, 4 августа.

Описав расходы на армию, среди которых была даже закупка снайперских патронов, телеведущий отметил, что всего за июль на нужды военных через его руки прошло и было потрачено 464 210 гривен. При этом волонтер не стал указывать сколько денег на карточку поступило. Донаты Притула собирает на личную карточку, на свое имя, а номер он указал даже на обложке своей страницы.

На украинских телеэкранах Сергей Притула мелькает уже давно. Для многих шоумен запомнился своей ролью гея-националиста, в телешоу "Файна юкрайна", который согласно заставке передачи "организовал в Ивано-Франковске первый клуб геев-националистов" и "живет одним принципом – карать геев-москалей".

А вот для многих других украинцев Притула навсегда остался в памяти ведущим национального отбора "Евровидения-2018", когда он превратил отборочный тур песенного конкурса в политическое ток-шоу, прямо на сцене спросив у конкурсанток из дуэта "ANNA MARIA" сестер Опанасюк вопрос "Чей Крым"? Чем положил начало длительной общественной дискуссии на их счет. Девушек раскритиковали член жюри певица Джамала, журналисты Роман Скрыпин и Айдер Муждабаев, а также бывший вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

В Крыму у девушек живет семья, а их мать – Лариса Николаевна Опанасюк – в 2014 году была назначена заместителем председателя Совета министров Республики Крым.

"Я могу спросить у вас "Чей Крым" и дальше у вас будет "вилка": сказать – "наш", и тогда можно поставить крест на маминой карьере, или сказать "их" и тогда – крест на вашей карьере как певцов в Украине", – спросил тогда у певиц Притула. А вскоре написал в Facebook, что "как человек в сознании", он "считал нужным донести до зрителя информацию о ряде исполнителей (учасникив нацотбора), гастролирующих Россией".

Также Сергей Притула фигурировал в "Рейтиге влиятельных украинцев" 2019 года, где он оказался на 34 месте. Его приятельница Маша Ефросинина тогда вспоминала, что Притула участвовал в детском благотворительном спектактле и никогда не устает.

Напомним, кроме экс-боксера Кличко и шоумена Притулы, от "Слуги Народа" в киевских выборах будет участвовать Ирина Верещук. Также свою кандидатуру собирается выдвинуть экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин.