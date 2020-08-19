Президент назначил Ольгу Музыченко госуполномоченным АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.

Данный указ №332/2020 от 19 августа опубликован на сайте главы украинского государства.

"Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", – сказано в документе.

Отметим, 3 июля Верховная Рада приняла постановление об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, который находился на должности с мая 2015 года. Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Терентьев написал заявление об отставке под давлением президента Владимира Зеленского.

16 июля Верховная Рада назначила Ольгу Пещанскую на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

29 июля Зеленский уволил с должности замглавы АМКУ – государственного уполномоченного Нину Сидоренко и назначил на эту должность Наталию Буроменскую, которую перед тем освободил с должности госуполномоченного АМКУ.