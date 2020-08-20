МИД Украины отреагировал на события в Мали

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на события в Мали, где 18 августа военные подняли мятеж и захватили действующего президента Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе и других членов правительства.

Украинские дипломаты призвали военных освободить захваченных чиновников. Об этом говорится в сообщении на странице МИД в Twitter.

"Украина решительно осуждает неконституционную смену власти в Мали через военный переворот. Военный переворот не может быть ответом на глубокий социально-экономический кризис в этой африканской стране", – говорится в заявлении.

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Также МИД предложил мятежникам "начать диалог" с международными партнерами, в частности Африканским союзом, ООН и Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС).

"Мы призываем восставших освободить захваченных правительственных чиновников и вступить в диалог с международными партнерами", – говорится в заявлении МИД.

Напомним, 18 августа, в западноафриканской стране Мали военные подняли мятеж против действующего президента Ибрагима Бубакара Кейта. В ходе мятежа военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

После задержания президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку.

США, Европейский Союз и Африканский Союз, объединяющий 55 государств, потребовали от военных мятежников освободить захваченных ранее президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе.

Протесты в Мали проходят с июня 2020 года, участники которых требуют отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта из-за его неспособности восстановить безопасность в стране и побороть коррупцию. По данным ООН и правозащитников, которые за время этих протестов погибли не меньше 14 человек.