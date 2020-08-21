В Николаевской области борды "Слуги народа" расклеивает пожарная машина

Бригада спасателей работает по договору с рекламным агентством и работы никто сворачивать не намерен.

В поселке Казанка на Николаевщине местные жители сняли на видео машину пожарной бригады и спасателей, которые клеили политический билборд партии "Слуга народа" к местным выборам.

Нардеп из "Слуги нарда" Игорь Негулевский, который был избран в Раду от этого округа, рассказал изданию "НикВести", что админресурс в данном случае никто не использовал.

Ничего необычного в этой ситуации нет, уверяет Негулевский. Пожарные работали законно, так как ранее был составлен договор с рекламным агентством на выполнение высотных работ.

"Проезжающие мимо водители, конечно, возмущались, что это админресурс. Мол, за наши налоги пожарные расклеивают партийную символику. Но все гораздо проще. Есть конкретный перечень услуг, которые пожарные могут предоставлять частным или юридическим лицам за деньги. В том числе и высотные работы. Рекламное агентство как раз и воспользовалось этой услугой. Уверен, что все финансовые договора у них присутствуют. Я не вижу ничего предосудительного ни в действиях руководства пожарной части, ни в действиях рекламного агентства", – сказал Негулевский.

Как сообщает издание, билборды партии власти в поселке начали клеить как раз перед приездом в Николаевскую область президента Украины Владимира Зеленского, который запланирован на сегодня, 21 августа.

Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы в Укараине на 25 октября 2020 года. Как мы сообщали ранее, "Слуга народа" пойдет на них под новым слоганом: "Украина – это ты!"