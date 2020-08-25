Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза против России за аннексию Крыма

Речь идет о странах – кандидатах на вступление в ЕС Черногории и Албании, государствах – членах Европейской ассоциации свободной торговли Норвегии и Исландии, а также об Украине и Грузии.

Шесть стран присоединились к решению Совета ЕС о продлении еще на год санкций против России, введенных из-за оккупации Крыма.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страны ЕАСТ Исландия и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, а также Украина и Грузия присоединяются к этому Решению Совета", – сказано в заявлении.

В документе отмечается, что ЕС "принял к сведению это обязательство и приветствует его".

Санкции запрещают импорт в ЕС крымских продуктов, инвестиции в Крым и Севастополь, в частности, приобретение европейцами или европейскими компаниями недвижимости или предприятий в Крыму, предоставление туристических услуг в Крыму и Севастополе, в том числе заходы круизных судов в крымские порты, продажу определенных товаров и технологий крымским компаниям и прочее.