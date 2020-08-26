Мой муж искренний человек, который любит свою страну, – Мелания Трамп

Первая леди считает, что Дональд Трамп – это лучший выбор для Соединенных Штатов, потому что американцы заслуживают от своего президента абсолютной честности.

Первая леди США Мелания Трамп приняла участие в общенациональном съезде Республиканской партии, обратившись к слушателям из Розового сада Белого дома. В своем выступлении она изобразила своего мужа, Дональда Трампа, как подлинного, бескомпромиссного лидера, нужного Америке, передает CNN.

"Я здесь, потому что нам необходимо, чтобы мой муж оставался президентом и главнокомандующим на следующие четыре года", – начала свое выступление первая леди США.

Она подчеркнула, что ее муж – это лучший выбор для Соединенных Штатов, потому что американцы заслуживают от своего президента абсолютной честности.

"Нравится вам это или нет, но вы всегда можете знать, что он думает. И это потому, что он искренний человек, который любит свою страну и ее народ и хочет, чтобы она и дальше становилась лучше", – сказала Мелания Трамп.

Обращаясь к гражданам иммигрантского происхождения, она добавила, что ее муж не перестанет бороться за их права.

"Как иммигрантка и очень независимая женщина, я понимаю, какая это привилегия – жить здесь и пользоваться теми свободами и возможностями, которые есть у нас", – сказала первая леди.

В своей речи Мелания Трамп также затронула тему пандемии коронавируса, заявив, что ее муж не сдастся, пока не будет найдено средство от болезни.

"Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял близких, и мои молитвы с теми, кто страдает или болен. Я знаю, что многие люди обеспокоены, некоторые чувствуют себя беспомощными. Я хочу, чтобы вы знали – администрация моего мужа не прекратит бороться, пока у нас не будет эффективного лечения или вакцины, которая будет доступна всем", – сказала Мелания.

Она также выразила благодарность врачам, медсёстрам и учителям за их работу в ходе пандемии.

"Дональд Трамп – лучший выбор для США", – подытожила первая леди Америки.

Отметим, вскоре выйдет пока безымянная книга откровений о Мелании Трамп, которую написала ее бывшая подруга Стефани Уинстон Уолкофф. После грандиозной ссоры Стефани и Мелания более не общаются, а Белый дом подает в суд на автора и издательство, что явно обеспечит книге популярность.