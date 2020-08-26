Шовковский идет на местные выборы в команде Кличко

Футболист заявил, что настроен на успех в политике и пообещал не подвести.

Украинский футболист Александр Шовковский идет на местные выборы от партии УДАР Виталия Кличко.

Об этом Кличко сообщил на сьезде партии.

Самого Шовковского на съезде не было, но он записал специальное видеообращение, объяснив, что не может присутствовать лично, так как находится в штабе сборной Украины, где готовится к матчу в Лиге наций.

"Я достиг успеха в спорте и настроен на успех в политике... благодарен Виталию Владимировичу, который предложил мне присоединиться к его команде – команде УДАРа. Я не подведу", – заявил Шовковский.

Напомним, лидером электорального рейтинга в Киеве назван Виталий Кличко – на грядущих выборах за действующего мэра готовы проголосовать 41,7%. На втором месте в ретинге симпатий киевслян – шоумен Сергей Притула с 11,6%, и народная депутатка от "Слуги народа" Ирина Верещук с 9,4% рейтинга.