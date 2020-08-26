Глава Днепропетровского облсовета Олейник больше не за Зеленского и поддерживает Шария

Глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник больше не поддерживает команду президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в своем интервью «Главкому».

«Отклеил наклейку «Зе-Команды» (с телефона – Ред.) Думаете, если я не согласен с мэрами, которые воюют с центральной властью, то я во всем поддерживаю эту власть? Я в ее лице поддерживаю целостность государства. А отклеил наклейку я через кадровую политику - это потерянное время, которое дорого нам обойдется», - заявил Олейник.

Кроме того, как отмечает «Главком», Олейник считает, что «никогда олигархи не подменят собой государство».

«Если представители крупного бизнеса готовы помогать, мы с удовольствием примем их помощь… Но при всем моем уважении к спонсорам все они вместе взятые пока и близко не подошли к той сумме, которую мы выделили из областного бюджета», - сказал он.

Отвечая на вопрос, на какую политическую силу он будет делать ставку на местных выборах, Олейник ответил, что будет помогать основным парламентским партиям и «даже «Партии Шария».

Напомним, Святослав Олейник стал главой Днепропетровского облсовета в 2019 году.