Хранители системы. Как в украинских судах зародилась политическая коррупция

В середине 2000-х центральная власть принялась подминать под себя судебную систему. Не встретив сопротивления, центральная власть завязла в договорняках и схемах, которые оказались не по зубам даже самым матерым реформаторам

Судьи старшего поколения считают, что первый удар по авторитету судебной системы власть нанесла в 2005 году, когда Верховный Суд Украины решил провести переголосование второго тура президентских выборов, в котором участвовали кандидаты в президенты Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Они уверены, что несмотря на массовые факты нарушений во время избирательного процесса Верховный Суд Украины принял политическое решение под давлением Оранжевой революции. Именно тогда на уровне президента и парламента впервые заговорили о недоверии к судебной системе.

Ситуация осложнилась с приходом к власти Виктора Януковича. В 2010-м на ключевые должности в высших органах власти он назначил приближенных к себе людей, которые на разных уровнях вмешивались в судейские дела.

Схема Татькова

С 2001 по 2010 год судья Виктор Татьков возглавлял Донецкий апелляционный хозяйственный суд, а после стал руководителем Высшего хозяйственного суда Украины. Адвокат Виталий Тытыч рассказывает, что на период правления Татькова пришлось множество рейдерских захватов предприятий. Схема работала так: заинтересованные в отжиме предприятия люди обращались к приближенным Татькова. Далее подавали иск в суд первой инстанции, куда спускалось нужное заказчику решение, а после оно сопровождалось в апелляции и кассации. "Дела распределялись на нужного судью, который выносил готовое решение. Следствие установило тысячи вмешательств в автоматическую систему распределения дел с целью вынесения неправосудных решений", — вспоминает Тытыч, инициировавший расследование допущенных Татьковым и его заместителем Артуром Емельяновым нарушений. — Это был не суд, а частное предприятие по зарабатыванию огромных денег.

Судья Виктор Татьков

В 2018-м журналисты программы "Схемы" нашли 48 квартир, принадлежащих близкому окружению Татькова. Но личное обогащение — не самое страшное в этой истории. Куда важнее то, что руководитель суда держал на крючке всех судей, которые хоть раз согласились помочь: за покорность и молчание они получали надежное покровительство. При этом Татьков, установивший тесные контакты с политическим руководством страны, стал одним из самых влиятельных судей Украины.

Ныне он фигурант уголовного производства. Его подозревают в давлении на судей и вмешательстве в автоматизированную компьютерную систему распределения дел. Татьков скрывается от украинского правосудия. В сентябре ­2019-го Высший антикоррупционный суд заочно его арестовал.

Пример современности

О том, что происходило в Высшем хозяйственном суде Украины, знали многие судьи. Те, с кем пообщался Фокус, говорят, что подобная схема могла работать и в Высшем административном суде, которым при Януковиче руководил выходец из Донецка Игорь Темкижев. Эксперты отмечают, что договорняки всегда допускались и в судах первой инстанции, и в апелляции. "Мне кажется, что многие судьи до сих пор не понимают, что просьбы со стороны глав судов — это коррупция, — недоумевает Роман Куйбеда, зампредседателя правления Центра политико-правовых реформ. — Для них это некая традиция чувствовать себя во власти и реагировать на сигналы сверху. Дружественные отношения между председателями судов и главами местных администраций существуют на областном, городском и районном уровнях. Поэтому во многих случаях на "дружественные обращения" судьи реагируют позитивно. В первую очередь — председатели судов, которые эти просьбы спускают вниз".

Так произошло в случае судьи Октябрьского райсуда Полтавы Ларисы Гольник, отказавшейся выносить решение в пользу заинтересованной стороны — тогдашнего мэра Полтавы Александра Мамая. По словам Гольник, о том, какое нужно принять решение, намекал глава суда Александр Струков. Но она не только отказалась, а обратилась в правоохранительные органы. С того времени у судьи начались проблемы: Александр Струков собрал некие данные, на основе которых Высший совет правосудия привлек Гольник к дисциплинарной ответственности. Решение о взыскании отменил Верховный Суд.

Есть судьи, которые осуж­дают и понимают, что, скорее всего, "пленки Вовка" аутен­тичные, но никогда об этом не скажут публично

Гольник говорит, что самым удивительным для нее было то, что за все время борьбы за свое честное имя ее не поддержали коллеги, мол, как можно было вынести сор из избы. Причем поступок судьи в профессиональной среде осуждают до сих пор. Пообщавшись с несколькими судьями, Фокус пришел к выводу, что главная их претензия к Гольник в том, что судья обратилась в полицию, тогда как могла ограничиться отказом выполнять рекомендацию начальства. "К тому же сейчас она ведет себя как особенная", — заметил в разговоре с Фокусом один из представителей Фемиды. По его словам, Гольник теперь проявляет свою гражданскую позицию, комментируя "пленки Вовка", то есть занимается политической деятельностью, что запрещено законодательством.

Роман Куйбеда уверен, что Гольник могла бы стать примером для других судей, внутренне готовых заявить о давлении на себя. "Но они увидели, что ни поддержки коллег, ни органов судейского самоуправления не будет. В случае с Гольник никто не продемонстрировал, что стоит на страже судейских ценностей — доброчестности и независимости. Это подействовало на них как убедительный холодный душ, когда оказалось, что лучше молчать", — говорит эксперт.

Новые времена

Судьи болезненно реагируют на новости о недоверии к судам. Они не верят результатам социологических опросов, списывают все на происки недоброжелателей и реформаторов. Большинство уверены, что работают честно. "В этом есть часть правды, — считает один из судей — собеседников Фокуса, пожелавший остаться неназванным. — Разговоры об "одиозных судьях", "продажности системы" — это все громкие заявления власти, журналистов, активистов. При этом никто не пишет статьи о хороших судьях. Все пишут о плохих, потому и складывается негативное впечатление». Притом он не отрицает, что внутри системы есть неписаные правила, соблюдая которые, можно спокойно доработать до пенсии. Главное из них — работать без шума. Большинство рядовых судей искренне увлечены своей работой, у них хорошая зарплата, они боятся это потерять и тем более — оказаться в центре публичного обсуждения.

"Мне кажется, что многие судьи до сих пор не понимают, что просьбы со стороны глав судов — это коррупция"

Роман Куйбеда, зампредседателя правления Центра политико-правовых реформ

К тому же любой судья, даже при Татькове, всегда мог и может отказаться выполнять просьбу, которую считает незаконной. Другое дело, что некоторые представители Фемиды считают возможным прислушаться к "советам" старших коллег, хотя их и меньшинство. Тех, кто готов брать под козырек незаконные просьбы, говорит наш собеседник-судья, не более 5%. "И таким действительно в системе не место. Думаете, судьи не осуждают происходящее в Окружном административном суде Киева, все эти "пленки Вовка", которые могут свидетельствовать о политической коррупции и давлении на суд? Осуждают и понимают, что, скорее всего, записи аутентичные. Но судьи никогда об этом не скажут публично. Они будут ждать решения Высшего совета правосудия", — говорит судья.