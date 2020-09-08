По данным росСМИ, замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак подтвердил свое участие во встрече.

Встречу советников глав государств "нормандской четверки" проведут 11 сентября.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Сумскую область.

"У нас должно быть заседание советников "нормандского формата" 11 сентября. Ожидаем там определенных предложений и решений", – сказал он.

В свою очередь замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак примет участие во встрече политсоветников в "нормандском формате", которая запланирована на 11 сентября в Берлине, сообщает источник РИА Новости в российской делегации.

"Европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов встречи", – сказал источник журналистам.

Как уточняет Telegram-канал "Легитимный", самым большим камнем преткновения перед встречей был вопрос по предыдущей встрече политсоветников в "нормандском формате", которая состоялась 3 июля в Берлине. Но в итоге "глава Офиса президента Украины выполнил договоренности под давлением европейских партнеров".

Отметим, ранее сообщалось, что встречу советников глав государств в "нормандском формате", которая должна была состояться 28 августа, отменили из-за разногласий по итоговым документам.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" может пройти до 10 сентября.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его ведомство рассчитывает, что встреча в "нормандском» формате" на уровне руководителей МИД состоится уже в сентябре.