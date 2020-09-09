Президент Молдовы Додон согласился бороться за второй срок

О своем решении действующий президент Молдовы Игорь Додон сообщил в Facebook после регистрации в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) инициативной группы, которая займется сбором подписей в его поддержку.

"Я решил баллотироваться на второй срок после многочисленных консультаций с гражданами, убедившись в их поддержке", – написал он. Развернутая программа, с которой он пойдет на выборы, будет опубликована после регистрации в ЦИК его кандидатуры.

Додон отметил, что его первый срок на посту главы государства был непростым. Во-первых, он боролся с олигархическим режимом, который удалось свергнуть. Во-вторых, страна столкнулась с пандемией, засухой и экономическим кризисом, чего не было в современной истории Молдовы.

Опросы общественного мнения называют Додона фаворитом предстоящих выборов, его поддерживает крупнейшая в стране Партия социалистов. Его главным оппонентом называют лидера проевропейской Партии действия и солидарности, экс-премьера Майю Санду, которая намерена взять реванш за поражение от Додона во втором туре выборов 2016 года.

Для регистрации кандидатов в президенты их инициативные группы должны собрать от 15 до 25 тыс. подписей избирателей.

Президент Молдовы является главой государства. Однако Конституция серьезно ограничивает его права. В частности, президент может наложить вето на принятый парламентом закон только один раз. После этого парламент может повторно принять закон. Большинство мест в парламенте Молдовы сейчас принадлежит противниками Додона.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Он избирается на четырехлетний срок.

Напомним, главный эпидемиолог Молдовы, директор Национального агентства общественного здравоохранения Николае Фуртунэ вызвал возмущение общественности, заявив, что коронавирус "унес жизни тех, кто и так был обузой для окружающих". Прсле этого Фуртунэ объявил о своей отставке

В конце июня полицейские в Молдове нашли около 10 вертолетов, внешне идентичных моделям Ka-26, которые производили в подпольных условиях. Вертолеты собирали без необходимых разрешений и документов о происхождении используемых деталей и оборудования.