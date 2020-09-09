Абромавичюс покидает "Укроборонпром". Назван преемник, – СМИ

Глава Кабмина Денис Шмыгаль положил Владимиру Зеленскому на стол представление о назначении генеральным директором "Укроборонпрома" Тихонова Сергея Андриановича.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источник в правительстве Украины.

"Премьер уже подал представление", – сообщил источник. В в настоящее время Сергей Тихонов возглавляет департамент безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента.

О том, что уже в ближайшие дни Айварас Абромавичюс может уйти со своего поста, сообщил в понедельник, 7 сентября, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"По моей информации, в ближайшие дни свою должность председателя "Укроборонпрома" оставит Абромавичюс. Но измена даже не в этом. Вместо него назначат очередного "реформатора" – заведующего отделом безопасности и ОПК Офиса Президента Тихонова Сергея. В третьем созыве был нардепом от Витренко. Минус прозрачные назначения и минус еще одна реформа. Несемся", – написал Железняк у себя в Facebook.

В тот же день источник во фракции "Слуга народа" рассказал изданию "Новое Время", что на место Абромавичюса уже есть два кандидата: экс-нардеп от партии Натальи Витренко Сергей Тихонов, а также заместитель Абромавичюса по маркетингу и сбыту Михаил Морозов.

На следующий день, 8 сентября, в комментарии "24 каналу" информацию об уходе Абромавичюса подтвердил один из его заместителей Мустафа Найем. Как отметил Найем, Абромавичюс уже обратился к Зеленскому относительно увольнения, "так как хочет перейти в наблюдательный совет". По словам Найема, сейчас в "Укроборонпроме" ждут представления кандидатуры на генерального директора.

Сергей Тихонов родился в 1961 году в Мукачевском районе Закарпатья. Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов: с 1998-го по 2006-ой год. Сначала он прошел в Раду от "Прогрессивной социалистической партии Украины" Натальи Витренко, а в 2002 году – от "Партии регионов", которая в то время входила в блок "За единую Украину!". В декларации Тихонова, составленной в 2018 году, среди прочих активов указаны несколько земельных участков в Закарпатье.