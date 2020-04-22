"Укроборонпром" разделят на 6 отраслевых холдингов , – замдиректора ГК

Сам же госконцерн в том виде и в той роли, для которой он создавался, точно прекратит свое существование, говорит Роман Бондарь

Вместо "Укроборонпрома" планируется создать 6 отраслевых холдингов, вокруг которых предпрития будут консолидироваться по принципу "отраслевой синергии".

Об этом рассказал замдиректора "Укроборонпрома" Роман Бондарь. Его слова приводит пресс-служба концерна.

Холдинги будут обслуживать ракетостроительную, авиационную, бронетанковую, радарную и морскую сферы. Для каждого холдинга уже разрабатывается своя стратегия развития.

"Например, в состав бронетанкового холдинга вошли предприятия, которые занимаются ремонтом, производят компоненты, проводят исследования, а также создают конечный продукт. Такой себе полный производственный цикл", – говорит Бондарь.

"Что касается самого концерна, то в том виде и в той роли, для которой он создавался, он точно прекратит свое существование. Мы считаем, что Укроборонпром должен быть ликвидирован в результате реформы", – добавил он.

Сейчас на рассмотрении профильного комитета находятся два проекта закона о реформировании ГК.

"Без необходимых законов создание корпораций займет около 2,5 лет. С принятием законов – реально справиться за 6-9 месяцев", – говорит замдиректора "Укроборонпрома".

Как ранее сообщал Фокус:

Секретарь СНБО Александр Данилюк ранее говорил, что у "Укроборонпрома" произойдет смена акционера - им будет не Кабмин, а Минобороны.

В госконцерне преложили продать ракетный крейсер "Украина". Вслед за этим появилась информация, что "Укринмаш", которая входит в ГК, купила у Чехии 16 САУ 2С1 "Гвоздика" и две артиллерийские башни и пушки к ним (2А31) за почти $1,7 млн.