"Услышать, увидеть": Зеленский рассказал, зачем часто ездит по регионам

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности помогать стране развиваться как в рамках президентских полномочий, так и просто как гражданин.

Об этом он заявил во время выступления на презентации Стратегии развития Хмельницкой области до 2027 года в Хмельницком, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Возможно, для кого-то привычно, когда президент Украины не выезжает за пределы Киева или даже за пределы правительственного квартала Киева, но это точно не про меня и не про нашу команду", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что Украина – это не только столица. И за последние недели он вместе с командой объехал 11 регионов страны.

"Все это – сверхважно для понимания реальной ситуации в Украине. Для того, чтобы увидеть, для того, чтобы услышать, для того, чтобы прежде всего помочь, и если это нужно – то ускорить некоторые процессы в нашей стране. И когда кто-то говорит, что это не президентские полномочия, я буду откровенен: если я могу сделать так, чтобы у граждан, у наших людей появилась дорога, больница, школа, садик или стадион – я всегда буду это делать", – отметил глава государства.

Отметим, ранее во время рабочей поездки в Кировоградскую область Зеленский посетил специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва и стал обладателем черного пояса по карате. А во время рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский заявил, что мост-долгострой в Запорожье строят круглосуточно.