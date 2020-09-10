Зеленский полетит в Австрию на два дня

Президент Украины Владимир Зеленский с двухдневным визитом посетит Австрию на следующей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что визит состоится 15-16 сентября. В эти дни запланированы переговоры с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и главой парламента Австрии Вольфгангом Соботкой.

Зеленский и ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума.

Во время визита запланировано участие Зеленского и его супруги в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Отметим, в ноябре прошлого года Зеленский провел встречу с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом и выразил надежду, что новое правительство Австрии продолжит поддерживать Украину в вопросах противодействия агрессии РФ и сохранения режима санкций против государства-агрессора.

Ранее Зеленский рассказал, зачем часто ездит по регионам. По его словам, Украина – это не только столица, и за последние недели он вместе с командой объехал 11 регионов страны.