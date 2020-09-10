Встреча "нормандской четверки" зависит от политической воли России, – Кулеба

Глава МИД заявил, что если Россия выведет свои войска с Украины, то украинские власти быстро реинтегрируют оккупированные территории.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной с главой МИД Испании пресс-конференции в Мадриде заявил, что Украина стремится к тому, чтобы встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась, но все зависит от политической воли России.

Об этом сообщает УНН.

"Что касается саммита наших лидеров – президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии, то Украина стремится к такой встрече, мы хотим ее провести. Мы очень надеемся, что Российская Федерация так же проявит политическую волю для ее проведения и предпримет шаги, необходимые для того, чтобы наши лидеры наработали конкретные результаты ", – сказал глава МИД.

Он добавил, что в ближайшие дни состоится встреча советников лидеров "Нормандского формата", которые как раз будут обсуждать следующие шаги на пути к урегулированию ситуации.

Кулеба также заявил, что если Россия выведет свои войска с Украины, то украинские власти быстро реинтегрируют оккупированные территории и "восстановят там нормальную жизнь".

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба сообщал, что его ведомство рассчитывает, что встреча в "нормандском» формате" на уровне руководителей МИД состоится уже в сентябре.