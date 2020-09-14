ЕС не признает итоги новых "выборов" в Крыму

В Евросоюзе в очередной раз напомнили, что они не признают российскую аннексию Крыма и Севастополя.

Европейский союз отказывается признавать результаты выборов в Крыму и считать избранных на них политиков представителями местной власти. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

"Любой, кто избран на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове и претендует на то, чтобы "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан ЕС в качестве представителя тех территорий, которые являются частью Украины", – говорится в заявлении.

Напомним, 13 сентября в РФ прошли региональные и местные выборы. Выборы "губернатора" также прошли в Севастополе.

На днях Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал без обсуждения продление на шесть месяцев индивидуальных санкций против лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста.

30 июля 2020 года ЕС ввел санкции против четрырех граждан РФ и Главного центра специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России за кибератаки.