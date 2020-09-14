Богдан заявил, что в ГБР его допрашивали о "вагнеровцах"

По словам Богдана, это дело, которое касается главы ОП Андрея Ермака и операции по поимке российских боевиков из ЧВК Вагнера.

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан рассказал журналистам, о чем с ним говорили и что хотели узнать сотрудники Госбюро расследований. По словам экс-главы ОП, допрос касался истории с задержанием 33-х членов ЧВК Вагнера под Минском.

"Так написано в повестке, и действительно, дело возбудили уже 19 августа. Оно касается известной истории "вагнеровцев". Дело старое, это дело "вагнеровцев", и именно по этой теме и задавали вопросы", – цитирует Богдана "Укринформ".

Также Богдан подтвердил, что в данном уголовном производстве он появился в качестве свидетеля уже после того, как дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Ранее Госбюро расследований сообщило, что целью допроса было "выяснение имеющихся у Богдана достоверных данных" о противоправных действиях украинских чиновников в пользу другого государства.

В частности, в ГБР официально заявили, что гражданина Богдана А.И. допросили "в отношении известных ему обстоятельств" возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в своем интервью "одному из украинских изданий".

Еще до допроса Богдан сообщил, что уголовное дело, согласно повестке, было зарегистрировано 19 августа, за 20 дней до его интервью Гордону – экс-глава ОП назвал такие действия мошенническими, поскольку на допрос его вызвали именно после эфира.

Напомним, 9 сентября, Андрей Богдан дал Дмитрию Гордону интервью. В нем Богдан заявил, что американские спецслужбы говорят о наличии договоренностей между Офисом президента Зеленского и российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией и обмена пленными. Этот документ, по словам Богдана, якобы "выглядит, как алгоритм действий" и в нем "то ли 12, то ли 13 пунктов".

На следующий день, 10 сентября, в ГБР сообщили, что обратили внимание на изложенную в интервью информацию и вызвали Богдана на допрос, чтобы ее уточнить.