Зеленский: В украинской политике есть актеры и комики лучше, чем я

По словам главы государства, политика в Украине "иногда действительно похожа на сериал".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинской политике есть комики и актеры, лучше, чем он сам. Об этом он сказал австрийскому изданию Wiener Zeitung накануне официального визита в Австрию.

Зеленский объяснил, что понял это, когда сам вышел на политическую арену Украины. Он не стал называть фамилий, охарактеризовав их словом "многие".

Президент заявил, политика в Украине "иногда действительно похожа на сериал", но реальность "намного сложнее". Он, в частности, отметил, что война на Донбассе "происходит в реальном мире".

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Глава государства, также, назвал свои главные приоритеты на посту президента.

"Когда я даю обещания, то это не пустые слова. Прекращение войны и возвращения украинских территорий – вот мой главный приоритет. Это не романтические обещания. Конечно, это не просто. Но мы уже многого достигли. Вернули из плена 140 человек. Мы развели войска. Там больше нет стрельбы, почти никого не убивают. За исключением одной смерти, за семь недель не было никаких потерь. Все это видят, и Европа тоже. Иногда слышны выстрелы сепаратистов. Но мы на них не отвечаем, и это хорошо", – заявил Зеленский.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура выразил мнение, что все депутаты его фракции в отношении президента Владимира Зеленского являются "микробами".