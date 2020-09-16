Зеленский не против, чтобы ТКГ по Донбассу перенесли из Минска в Австрию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение заседаний Трехсторонней контактной группы не обязательно должно проходить в Минске, отметив, что это не принципиальный вопрос.

Об этом глава государства заявил на совместном брифинге с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передают "Подробности".

"О переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию. Вы знаете, мне кажется что сегодня из-за Covid-19, честно говоря, не важно, где люди собираются, если есть результат", – сказал Зеленский.

Президент продолжил: "Сегодня мы работаем в формате онлайн, видеоформате, и не встречаемся. Но вопросы, которые вы поднимаете, несмотря на то, что Австрия действительно нас очень поддерживает в этом вопросе и в санкционном вопросе, и мы за это благодарны".

Фото: President.gov.ua

При этом, по словам украинского лидера, говорить о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию начнут не ранее урегулирования ситуации в Минске.

"Такие вопросы о переносе сейчас слишком рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации очень сложной ситуации, которая происходит в Беларуси",– уточнил политик.

Напомним, во вторник, 15 сентября Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл с официальным визитом в Республику Австрия, где у него запланированы переговоры с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и главой австрийского парламента Вольфгангом Соботкой.