"Слуга народа" выдвинула главу Минздрава первым в списке в Одесский облсовет

В партии говорят, что Степанов сможет в период выборов полноценно выполнять свои обязанности как министр.

Одесская ячейка партии "Слуга народа" выдвинула главу Минздрава Максима Степанова первым номером в списке в Одесский областной совет, сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Громадське.

По ее словам, такое решение вчера, 15 сентября, приняла партийная ячейка "СН" на своей конференции.

По словам Кравчук, законодательство такого не запрещает, то есть Степанов сможет в период выборов полноценно выполнять свои обязанности как министр.

"Конечно, решать министру, но он сможет полноценно выполнять свои обязанности даже во время избирательной кампании, конечно, не используя свое служебное положение... Он не обязан идти в автоматический отпуск", – сказала Кравчук.

Она уточнила, что законодательство не запрещает совмещать представительский мандат депутата областного совета и обязанности министра. Ограничения касаются только глав областных советов и руководителей комитетов.

По ее словам, "Слуга народа" выдвинула Степанова в своем списке из-за того, что "к Степанову хорошее отношение в Одесской области, он неплохо себя зарекомендовал и сможет улучшить общий результат партии на выборах".