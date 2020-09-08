Дожить до 2021-го. Главные риски этой осени — прогнозы журнала "Фокус"

Вместо ожидавшихся в результате реформ точек роста карту украинского государства усеивают точки нестабильности. От обострения на Донбассе и правительственного кризиса до подорожания коммуналки, девальвации и катастрофической "второй" волны коронавируса. Чего стоит опасаться осенью 2020 года, рассказывает Фокус.

Заявление участника Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Витольда Фокина о том, что особый статус на Донбассе необходимо применить не только для неподконтрольных территорий ОРДЛО, но распространить целиком на Донецкую и Луганскую области, вызвало шквальную критику и волну обсуждений. В общем, достойно открыло политический сезон в стране: скандально, со зрадой — все, как у нас и полагается.

А ведь это только начало. Осень несет немало испытаний, продолжая неимоверный 2020 год, который мы запомним надолго. В этом лонгриде Фокус проанализировал, каких потрясений ждать до Нового года в политике, экономике, культуре и какой еще подлый сюрприз может преподнести эпидемия коронавируса в Украине.

Уже понятно, что тема урегулирования на Донбассе с приходом в минскую группу Кравчука и Фокина будет тревожить нас и с их присутствием в ТКГ, и даже после их возможного увольнения. Потому что новые люди несут новые рецепты решения практически неразрешимой ситуации. А как еще, если не тупиком, назвать парадоксальную ситуацию, когда даже длившееся более месяца перемирие некоторые считают капитуляцией.

Подготовка к местным выборам 2020 в течение сентября-октября также повысит градус напряженности в обществе. Битвы за влияние и голоса из столицы передвинутся в регионы, что чревато локальными противостояниями, одно из которых мы уже наблюдали на трассе Харьков — Киев.

Но в этом году эпидемия COVID-19, карантинные ограничения, лихорадочные действия власти привели к тому, что экономический кризис затронул большинство наших сограждан гораздо сильнее политических интриг.

Как еще, если не тупиком, назвать парадоксальную ситуацию, когда даже длящееся месяц перемирие некоторые уже считают капитуляцией

С начала III квартала украинская экономика начала оживать, и, согласно прогнозам Минэкономики и НБУ, в IV квартале ее выздоровление ускорится. "К полноценной работе вернулось большинство отечественных предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг. Ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, однако наблюдаются признаки стабилизации", — отмечают эксперты Нацбанка в июльском "Инфляционном отчете". Впрочем, чрезмерного оптимизма относительно итогового ВВП-2020 в НБУ не испытывают. Там ухудшили прогноз, снизив оценку падения ВВП с 5% до 6%.

Благоприятную картинку рисуют эксперты и курсу гривни — катастрофических обвалов никто не ждет. А вот что случится обязательно, так это сезонный рост цен на газ и связанные с ним услуги. Но, возможно, в 2020-м это не самый страшный прогноз.

COVID-19, изменивший жизнь всей планеты, осенью вернется с "новыми силами". Эксперты прогнозируют для Украины всплеск заболеваемости в конце октября и в ноябре. Самое неприятное во всем этом, что вторая волна коронавируса может наложиться на сезонные заболевания, и тогда уже не разберешь, где "просто грипп", где ОРЗ, а где — COVID-19. Тут уж не позавидуешь ни медикам, ни пациентам.

Психотерапевты предупреждают: текущей осенью сумма негативной информации и потрясений может привести к массовым нервным срывам. Берегите себя! Спланируйте новогодние праздники, придумайте, как украсите елку. Ждать 2021-й будет самой модной тенденцией этой осени!

Обещать – не значит жениться

Что будет с Донбассом

Донбасс — тема для Украины болезненная. Быстрый мир возможен лишь при условии капитуляции, затяжная война уносит жизни наших военных и гражданских, а также экономически разрушает страну. Но обещание мира — важный элемент публичной риторики президента Владимира Зеленского.

"Во время последнего заседания в рамках Трехсторонней контактной группы снова говорили с автоответчиком. Россия по-прежнему, только более нагло, делает вид, что она наблюдатель, а ее марионеткам из ОРДЛО урегулирование конфликта нужно так же, как Газпрому глобальное потепление", — говорит Сергей Гармаш, журналист, представитель Украины в Минске. Подобные знаки свидетельствуют о том, что этой осенью Украина и Россия увязнут в гибридных переговорах. РФ попытается шантажом повысить ставки в переговорах и выторговать особые условия для Донбасса и статус наблюдателя для себя. Украина же, использовав ранее выбранную стратегию "малых шагов", станет демонстрировать промежуточные результаты, в первую очередь — международным партнерам.

Все это будет происходить на фоне недовольства в публичном поле, поводом для которого уже сейчас являются неоднозначные заявления представителей Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кравчука и Витольда Фокина. Первый говорит, что народные депутаты займутся наработкой законов по поводу будущего Донбасса, второй — о возможности всеобщей амнистии для боевиков и закреплении за ОРДЛО особого статуса. И это в то время, когда Россия не выполняет свои обещания.

(Фото: УНИАН)

Правда, подобная риторика не совпадает с официальной линией поведения украинской делегации. Глава Офиса президента Андрей Ермак называет заявления Фокина его личной позицией. Другой вопрос — почему и ему, и Кравчуку позволительно делать такие заявления, ведь они создают искаженное представление у международных партнеров. Да и Россия активно пользуется этими высказываниями, повторяющими ее нарратив.

"Если таким образом Украина хочет ввести в заблуждение Россию, то вряд ли у нее это получится, — говорит политолог Виталий Кулик. — Подобные тактические "хитрости" для РФ абсолютно прозрачны".

Но создание "белого шума" выгодно президенту Зеленскому и партии "Слуга народа". С его помощью можно создать видимость бурной деятельности в переговорном процессе, а значит, получить дивиденды перед местными выборами в виде новой надежды на мир.

Но если это так, то за имитацию придется платить. Ведь сказать о выборах, амнистии, особом статусе, а после забыть все это не получится. "Белый шум" может формализироваться в обязательства. Заявления Фокина и Кравчука Россия рассматривает как предпосылки для более предметного разговора. Да и международники скажут, мол, говорите об амнистии — покажите законопроект: прощать собираетесь кого и за что.

Что же будет с самим Минском, пока сложно сказать. Безусловно, Украина всеми силами будет сохранять формат, более того — в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Другое дело, что Россия может воспользоваться событиями в Беларуси и лично пригласить Украину встретиться в этой стране. В случае отказа за­явит о срыве переговоров.

Тем временем на фронте перемирие закончилось на 42-й день. Из-за обстрелов боевиков и подрывов на взрывных устройствах в течение 6 сентября погибли 3 украинских военнослужащих и еще 3 были ранены, один из которых скончался в больнице.

Мнимое единство

Почему парламентская коалиция рискует распасться

"Всем, кто говорит, что монобольшинство — все, что его не существует, я советую внимательно смотреть на табло, где появляются 226, 235, 240 голосов именно от партии "Слуга народа", — сказал Владимир Зеленский на последнем партийном съезде своей партии.

Ему вторят депутаты. Кого ни спросишь о возможном распаде коалиции, каждый отмахивается, мол, вы что, не слышали слов президента? Несинхронные голосования "Слуги народа" парламентарии объясняют правом нардепов выражать собственное мнение. В частности, об этом говорит первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

Но с цифрами не поспоришь. По данным Комитета избирателей Украины, весной и летом монокоалиция провалила голосование по ключевым вопросам, в том числе по назначению министров и даже антикоронавирусные проекты, подготовленные правительством. "Слова президента Зеленского, мягко говоря, не соответствуют действительности. С каждым месяцем количество депутатов большинства, голосовавших "за", заметно уменьшалось. В последнее время их было около ­220-ти, в то время как в коалиции 247 избранников. Осенью тенденция сохранится", — убежден Алексей Кошель, глава Комитета избирателей.

(Фото: УНИАН)

Именно поэтому совсем скоро коалиция может измениться, ведь "слугам" уже приходится искать партнеров для ситуативных голосований. Этой осенью, наиболее вероятно, подстраховывать будут депутаты из группы "Довіра", а также ОПЗЖ, особенно в вопросах Донбасса. Но такие парламентские "союзы" влияют на президентский рейтинг Владимира Зеленского. Так что за выполнением предвыборных обещаний последует плата одноразовым политическим союзникам.

Кроме того, на рейтинг "слуг" влияют ситуативные объединения против коалиции. Например, речь идет о тактических союзах ОПЗЖ и "Европейской солидарности". "Эксперты, которые ассоциируются с этими политсилами, сейчас хорошо себя чувствуют как на телеканалах Виктора Медведчука, так и на телеканалах Петра Порошенко", — замечает политтехнолог Андрей Золотарев. Помимо этого, "зеленым" мешает партия "Голос", которая решила вести себя более оппозиционно. "Депутаты этой фракции будут то и дело повторять, что президентская команда делает что-то не так. Такой информационный шум всегда опасен", — подчеркивает эксперт.

С каждым месяцем "слугам" все труднее удержать монокоалицию еще и потому, что она объединяет разные группы влияния. Например, в нее входят депутаты из "группы Коломойского", которые не голосовали за "закон о банках". Правда, ныне нардеп Александр Дубинский, один из тех, кто не поддержал упомянутый документ, уверен: "Никаких новых союзов или никаких возможностей для вхождения в коалицию других политических сил. Люди, которые находятся во фракции "Слуга народа", не собираются оттуда выходить".

Но это до поры до времени. Условная стабильность коалиции будет сохраняться до местных выборов — "Слуге народа" надо собрать больше голосов в регионах. Ситуация изменится после, когда политические силы или местные элиты, которые усилят свои позиции в регионах, начнут расшатывать ситуацию в центре. Тогда в стране всерьез заговорят о досрочных парламентских выборах, спровоцировав очередной стресс для Украины.

Отставить

Какие кадровые перестановки ждут Кабмин

"Я уйду в отставку, если не оправдаю надежд украинцев, — говорил в июне премьер-министр Денис Шмыгаль, отчитываясь о 100 днях работы правительства. — С большинством членов команды есть конструктивное сотрудничество в интересах Украины. Мы чувствуем поддержку, чувствуем уверенность в тех действиях, которые делаем". Но спустя неделю Верховная Рада так и не утвердила программу правительства, пренебрежительно назвав ее "рефератом", "сочинением" и "презентацией". После этого в политических кругах заговорили о скорой отставке Кабмина.

Основных вариантов два. Первый — революционный: уволить правительство в разгар местной избирательной кампании, тем самым повесив на него в глазах избирателей все беды. Второй — эволюционный: снести Кабмин в результате экономического кризиса, спровоцированного очередной волной пандемии. Впрочем, отставки могут быть точечными, и аполитичного Шмыгаля, не конкурирующего с Зеленским, трогать не станут. По словам главы фракции "Слуга народа" в ВР Давида Арахамии, на осень запланирована ротация в нескольких министерствах. В интервью телеканалу "Украина 24" политик намекнул на то, что уволить могут министров энергетики, экономики и финансов. В то же время причин для отставки всего правительства Арахамия не видит.

(Фото: УНИАН)

"Когда мы не приняли программу правительства, больше всего вопросов было по министерствам экономического блока, — говорит Евгения Кравчук, нардеп от "Слуги народа". — Ожидаем, что 15 сентября Кабмин подаст проект бюджета на следующий год. В процессе работы над ним сложно менять руководителей профильных министерств. Поэтому у меня ощущение, что до Нового года изменений не будет".

Источники Фокуса во власти говорят, что не за горами отставка министра внутренних дел Арсена Авакова. Его увольнение обсуждают с прошлого лета. В качестве альтернативы на эту должность в ОП рассматривают кандидатуры Владимира Евдокимова, экс-замглавы МВД, Виктора Ольховского, экс-главы ГУ МВД в Запорожской области, Василия Паскала, экс-замглавы МВД, и даже Михеила Саакашвили. О последнем в списке кандидатов на место Авакова весной в колонке для Kyiv Post вспоминал экс-нардеп, журналист Сергей Лещенко.

В "Слуге народа" эту информацию не подтверждают. "У нас есть правило, которое мы приняли несколько месяцев назад, — продолжает Кравчук. — Если две трети фракции недовольны работой министра, этот вопрос можно поставить — и министра сменят". По ее словам, говорить об отставке Авакова накануне избирательного процесса безответственно, так как кандидатов, которые смогут управлять таким сложным министерством, пока нет.

Без шансов

25 октября в Украине состоятся местные выборы. Прошлогоднего триумфа президентской партии в этот раз не будет

Это первые выборы, которые Украина проведет в условиях карантина. Несмотря на разговоры о возможном их переносе, по словам главы парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, выборы состоятся. Центральная избирательная комиссия рекомендует избирателям соблюдать дистанцию на участках, заходить в помещение только в масках и, по возможности, защитных очках, а также приносить свои ручки. Тем, кто во время голосования будет на самоизоляции и подтвердит эту информацию медицинской справкой, нужно не позднее 20:00 23 октября подать заявление в избирательные комиссии с просьбой разрешить проголосовать на дому.

В разговоре с Фокусом член ЦИК Сергей Постивый напоминает, что закон гарантирует каждому гражданину право выбирать, поэтому украинцам с плохим самочувствием, температурой и кашлем ЦИК может лишь рекомендовать не посещать участки.

(Фото: УНИАН)

Коронавирус внесет коррективы и в предвыборную агитацию. По словам экспертов, кандидаты будут опираться на социальные медиа, так как для них важна узнаваемость, потому что во время карантина трудно организовать кампанию "от дверей к дверям", провести концерты и другие массовые мероприятия. "Мы увидим минимизацию подкупа, так как для этого нужен физический контакт. Так что с точки зрения трат на агитацию это будут очень дешевые местные выборы", — уверен Олег Постернак, политтехнолог.

Последний соцопрос группы "Рейтинг" показывает, что кандидаты от партии президента в большинстве крупных городов проигрывают действующим мэрам. В Киеве лидирует Виталий Кличко (41,7%), Борис Филатов — в Днепре (48,5%), Сергей Надал — в Тернополе (66,3%). То есть это, может быть, впервые, когда на местных выборах президент ни в одном крупном городе не проведет во власть своего мэра.

Зато "Слуги народа" наверняка попадут в большинство местных советов, где вряд ли станут играть в оппозицию. "Рискну предположить, что предварительная договоренность с мэрами у "Слуг" есть, — говорит Фокусу Владимир Фесенко, политолог. — За исключением разве что Днепра, где у них сложные отношения с Борисом Филатовым. Там, как и в Тернополе, Ивано-Франковске, проблематично прийти к консенсусу. Хотя все будет зависеть от результатов выборов".

Тем временем действующие мэры продолжают внедрять опробованную ранее тактику агитации. Например, создают новые локальные партии. В Харькове — "Блок Кернеса — Успешный Харьков", в Одессе — "Доверяй делам" Геннадия Труханова. Тренд на локальные проекты особенно ярок на фоне слабого центра, не желающего вести партийную работу в регионах. К тому же из-за децентрализации у нишевых проектов есть карт-бланш, считают политические эксперты. Например, осенью 2019 года появилось объединение мэров Украины "Пропозиція", в которую вошли семь городских голов — из Житомира, Днепра, Черновцов, Черкасс, Кропивницкого, Николаева, Каховки. По последнему опросу группы "Рейтинг", только в Днепре популярность этого объединения почти в два раза превышает показатели "Слуги народа" — 27,9% против 14,7% соответственно.

Выборы-2020

Основные даты местной избирательной кампании

сентябрь

5 Старт избирательного процесса

6 Последний день подачи в ЦИК документов политических партий об участии в местных выборах

10 Последний день, когда можно сменить место голосования

15–24 Выдвижение кандидатов

октябрь

2 Окончание регистрации кандидатов

9 Последний день формирования участковых избирательных комиссий

19 Последний день внесения изменений в список избирателей

24 "День тишины", агитация запрещена

25 8:00-20:00 Выборы

ноябрь

6 Последний день определения результатов выборов

Время платить

Сможет ли Украина выплатить без проблем многомиллиардные долговые обязательства

По данным Министерства финансов, в сентябре-декабре Украина должна выплатить около 159 млрд грн по внешнему и внутреннему госдолгу ($5,8 млрд). Деньги для этого есть — на едином казначейском счете по состоянию на 1 августа 50 млрд грн, а объем золотовалютных резервов НБУ — почти $29 млрд.

(Фото: Національний банк України)

Гасить долг за счет резервов вряд ли будут, ведь Минфин рассчитывает на новые кредиты от международных организаций. Однако четкого понимания, будет ли в этом году транш от МВФ, ни у кого нет. Некоторые эксперты оптимистичны. "Поддержка международных партнеров остается одним из самых весомых факторов макрофинансовой стабильности Украины. Да, базовый сценарий с получением двух траншей от МВФ в сентябре — декабре малореалистичен. Рассчитывать надо на транш в IV квартале 2020 года", — отмечает Богдан Данилишин, глава Совета НБУ.

25 августа парламент ратифицировал меморандум и кредитное соглашение между Украиной и Европейским cоюзом о получении нашей страной до €1,2 млрд макрофинансовой помощи. Программа предполагает два транша. Первые €600 млн выделят сразу после ратификации документов Европейским союзом, а второй на такую же сумму — по итогам реформ. Под ними, к примеру, подразумевают разработку концепции электронного налогового аудита, усовершенствование системы мониторинга НДС, принятие в первом чтении закона о создании нового агентства для расследования экономических и финансовых преступлений.

Теплая осень гривни

Какие шансы у гривни пережить осень без резких скачков

Осенью курс гривни зачастую проседает. Но в этом году экономисты предрекают национальной валюте устойчивость. "Импорт товаров существенно просел, тогда как сырьевой экспорт Украины оказался менее подвержен колебаниям спроса из-за карантина. Ослабление гривни произошло на несколько месяцев раньше. Осенью сильных скачков, вероятно, не будет", — считает Мария Репко, замдиректора Центра экономической стратегии (ЦЭС).

(Фото: УНИАН)

Инвесткомпания Eavex Capital на осень прогнозирует курс 27,1–28,4 UAH/USD. "Учитывая рекордный профицит $4,3 млрд текущего платежного баланса Украины во II квартале, ожидаем поддержки курса гривни со стороны экспортеров. Сценарий резкой девальвации маловероятен", — отмечает Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента Eavex Capital.

В инфляционном отчете Нацбанка профицит связывают с устойчивым внешним спросом на продовольствие и резким сокращением импорта товаров и услуг из-за сужения внутреннего спроса, падения цен на энергоносители и остановки туризма.

Однако профицит наверняка временный. По словам Тараса Котовича, старшего финансового аналитика ICU, к концу года гривня постепенно ослабится до 29 UAH/USD в связи с увеличением спроса на валюту от импортеров, а также продолжающимся выходом нерезидентов из гособлигаций (ОВГЗ).

(Инфографика: Людмила Лысак)

Впрочем, скачок может быть резким из-за политической ситуации, в том числе местных выборов 25 октября. Чтобы этого не произошло, центральная власть наверняка будет держать курс, иначе рейтинг ее политсилы продолжит падать. Вот почему Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, рассчитывает на курс 27,5–28 UAH/USD. Удержать данный показатель будет несложно, учитывая солидные резервы НБУ ($29 млрд на 1 августа 2020 года).

Но в числе рисков для гривни не только украинские, но и внешние факторы. Дмитрий Чурин не исключает, что если в ноябре на выборах президента США вновь победит Дональд Трамп, то последующее усиление конфронтации между США и Китаем отрицательно скажется на мировой торговле. Итог — падение цен на товары украинского экспорта (прежде всего зерна и руды) из-за мировой конъюнктуры. Это почти наверняка подведет гривню к 29 UAH/USD.

Налоговые новации

Из-за резкого снижения производства в госбюджете образовалась дыра. Закрывать ее власть планирует с помощью "эффективного сбора налогов"

Налоговой реформы в 2020 году не произошло, однако в парламенте в связи с этим без дела не сидят. Аналитик Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин отмечает, что 10 августа в Раде зарегистрировали законопроект №3933-1, которым предполагается введение налога на выведенный капитал. Правда, только для одной отрасли — индустрии информационных технологий. "То, что нужно вводить для всех, предлагают только нескольким сотням. На этом неожиданности не заканчиваются. ІТ-компаниям, которые перейдут на так называемый особый режим налогообложения доходов, предлагается платить 18% налога с любых платежей в адрес плательщиков единого налога", — написал Черкашин на своей странице в "Фейсбуке". По его мнению, тем самым депутаты хотят ввести конструкцию, когда расходы компании одновременно формируют ее доходы, которые нужно облагать: "Налог 18% — это скрытый запрет на операции с плательщиками единого налога, то есть эта модель разрушает действующую проверенную и успешную систему взаимодействия на ІТ-рынке".

(Фото: УНИАН)

Дискуссии о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал ведутся шесть лет, но реальных шагов к этой реформе нет. Эксперты в один голос твердят, что при его введении профит очевиден. "В идеальной модели, когда облагается только транзакция выплаты дивидендов [вывод капитала], создаются условия для инвестиции. Традиционный налог на прибыль — это своего рода налог на инвестиции. Покупка средств производства не является затратами, а значит, любые инвестиции из оборотных средств компании — это дыра между доходами и расходами, которая облагается налогом на прибыль. Да, потом будут затраты в виде амортизации, но налог ты платишь сегодня", — отмечает Андрей Панасюк, эксперт Института социально-экономической трансформации. По его словам, налог на выведенный капитал упростит все бизнес-процессы.

В остальном с налогами пока без сюрпризов. Менять ставки в Минфине не планируют. Зато хотят улучшить администрирование сборов — иными словами, усилить давление через взимание налогов с тех, кто не горел желанием их платить. И все это под эгидой борьбы с теневой экономикой. "Налоговый климат будет идти в сторону улучшения дисциплины налогоплательщиков. При улучшении администрирования без изменения ставок налогов появляются ресурсы для получения в госбюджет больших сумм налогов, речь о миллиардах", — отмечает Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С.Консалтинг. Кроме того что налоговая запустила "кассу в смартфоне", она также внедрила алгоритмы, по которым предпринимателей могут причислить к рисковым субъектам. А значит — проверки, штрафы, доначисления налогов. В ближайшее время налоговая ужесточит контроль над предприятиями. Это связано не только с тем, что правительство объявило курс на детенизацию экономики, но и с дырой в госбюджете. Госказначейство сообщает, что по итогам семи месяцев дефицит госбюджета составил 51,2 млрд грн, а недовыполнение поступлений в январе — июле — 30 млрд грн.

Коммуналка дорожает

Несмотря на постоянные обещания власти, что резких скачков тарифов на коммунальные услуги не будет, все идет к тому, что тарифы будут расти уже скоро

Сначала хорошая новость — Кабмин не планирует повышать тарифы на электроэнергию для населения. Эксперты, впрочем, утверждают, что в Украине цена электричества для бытовых потребителей слишком низкая. "Население дотируется за счет "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Люди не платят фактическую цену за электроэнергию, действующий тариф ее не покрывает», — говорит Владимир Омельченко, директор энергопрограмм Центра Разумкова. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что для выхода на рыночный тариф нужно повысить его с нынешних 1,68 грн•кВт до 2,5–3 грн•кВт. Для сравнения: цена электроэнергии для населения в Венгрии составляет 0,11 евро•кВт, в Чехии — 0,17 евро•кВт, в Италии — 0,23 евро•кВт. Это данные Евростата. В Украине — 0,05 евро•кВт.

(Фото: УНИАН)

Иная ситуация с газом. За него население давно платит рыночный тариф. Правда, ранее его назначали "сверху", теперь же, с открытием рынка газа для розничных потребителей, цену формирует не государство, а поставщик, с которым у потребителя подписан договор. Итоговая цена зависит от сезона (зимой — дороже), а также условий компании (расчетная база — цена газа на оптовом рынке). Летом потребители могли пользоваться газом по цене 3,24 грн/куб. м, но осенью и зимой таких тарифов не будет. Платить придется 4,7–5,24 грн/куб. м (цена на сентябрь от ГК "Нафтогаз"). "Стоимость газа в Украине зависит от цены в Европе. У нас дефицитный рынок, мы производим газа меньше, чем нам необходимо. Соответственно, дефицит покрывается с помощью импортного паритета. Получается, что замыкающая цена — импортная", — объясняет Денис Саква, старший аналитик ИК Dragon Capital. Подорожание газа в сентябре — октябре потянет за собой рост стоимости горячей воды и централизованного отопления. Вряд ли меньше, чем на 10–15% по сравнению с прошлым осенне-зимним сезоном.

Кризис профессий

Выпускники украинских школ по-прежнему выбирают широкий гуманитарный профиль, несмотря на попытки МОН поощрять получение профессионального образования

Многие годы основной проблемой высшего образования остается большой конкурс на юристов, экономистов и филологов, в то время как на технические специальности — хронический недобор. Поэтому во вступительной кампании 2020 года Министерство образования и науки попыталось сгладить этот дисбаланс и увеличило госзаказ на технические специальности. К примеру, на информационные технологии — на 39,9%, на механическую инженерию — на 13,3%. В то же время МОН сократило количество бюджетных мест на специальности, представителей которых слишком много на рынке. В их числе сфера обслуживания (-47,4%), журналистика (-30,3%) и право (-17,6%).

Выпускники школ не спешат подавать заявления в заведения профтех­образования — заполнено лишь 30% из 119,7 тыс. мест госзаказа, поэтому вступительную кампанию продлили до 1 ноября

Из этой затеи ничего не вышло, поскольку выпускники все так же выбирают наиболее популярные, а не затребованные рынком специальности. В этом году 191 тыс. выпускников подали более 1 млн заявок на учебу в вузах. Больше всего — на право, около 117 тыс., что почти в два раза превышает прошлогодний показатель. В тройке лидеров — как и ранее, менеджмент и филология. Николай Скиба, эксперт по образованию в Украинском институте будущего, связывает эту тенденцию с неблагоприятной политико-экономической ситуацией в стране. "Из-за этого молодежь не склонна строить в Украине большие карьерные планы, особенно в промышленном секторе. С другой стороны, дипломы юриста, филолога или менеджера позволяют в дальнейшем переориентироваться на этапе выбора магистерской программы либо последипломного образования", — говорит эксперт.

(Фото: УНИАН)

Не стало популярнее и профессионально-техническое образование, несмотря на программу модернизации учебных заведений. С 2016 года в ПТУ и колледжах создают учебно-практические центры с современным оборудованием, в 2020-м Кабмин выделил на это 100 млн грн. Но подавать заявления в профтехобразовательные заведения выпускники школ не спешат — заполнены лишь 30% из 119,7 тыс. мест госзаказа, поэтому вступительную кампанию продлили до 1 ноября.

По мнению Николая Скибы, пандемия коронавируса лишь усилит системные проблемы высшего и профессионального образования. Потенциально ряды студентов украинских учебных заведений могли пополнить те, кто хотел учиться за рубежом, но не сможет этого сделать из-за карантина. Но Скиба считает, что эти выпускники все равно будут учиться в европейских или американских вузах дистанционно.

Песенка спета

Из-за ужесточения карантина у украинцев мало шансов развлечься этой осенью на фестивалях и концертах

С 27 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 октября и ужесточил ограничения в "зеленых" зонах страны. Среди прочего запретили дискотеки, работу ночных клубов, мероприятия в заведениях общественного питания и концерты — кроме тех, что проводят культурные учреждения, для которых концертная деятельность является основной на протяжении года. Организации, подпадающие под это определение, должны проводить мероприятия с соблюдением карантинных санитарных норм — с залами, заполненными лишь на 50%, и дистанцией 1,5 м между зрителями, если они стоят. Ужесточение карантина вызвало резкую критику со стороны профильных организаций. "Запрет концертов вобьет последний гвоздь в ивентиндустрию", — заявили во Всеукраинской ассоциации музыкальных мероприятий.

Действительно, новые требования заставили поменять планы тех редких организаций, которые надеялись провести свои мероприятия осенью. К примеру, Koktebel Jazz Festival отменили, поскольку хоть его и проводили под открытым небом, но под описанную Кабмином категорию культурных организаций он не подходит. Кроме того, действует запрет на въезд в Украину иностранных граждан, так что участие зарубежных музыкантов на фестивале в текущем году невозможно.

(Фото: Getty Images)

Из-за карантинных ограничений перестраиваются на ходу также организаторы фестиваля музыки и стрит-арта Respublica FEST. Его планируют провести на пяти сценах в Каменце-Подольском 25–27 сентября, пригласив музыкантов из десяти украинских городов. Летом директор фестиваля Андрей Зоин обещал провести мероприятие при любых условиях, ведь фестивалю в этом году исполняется десять лет. Планировали продавать билеты зрителям, хоть и в ограниченном карантином количестве. Однако из-за ужесточения противоэпидемических мер Respublica FEST пройдет без зрителей. "Аудитория сможет смотреть концерты онлайн. На данный момент это единственная, к сожалению, возможность у музыкантов хоть как-то заработать благодаря пожертвованиям и показать свое творчество", — говорит Зоин.

Единственным крупным мероприятием, которое не изменило планов из-за ограничений, стал "ГогольFest". Как рассказывает Фокусу Анна Матвийшина, медиа-специалист фестиваля, он отвечает требованиям Кабмина и в новых условиях может работать. Кроме того, организаторы изначально при планировании фестиваля учитывали карантинные ограничения. В последние несколько лет "ГогольFest" проводят не в Киеве, а в других украинских городах, чтобы поддержать и развивать местные творческие сообщества. В этом году фестиваль пройдет в четырех городах: в Херсоне — 4–6 сентября, Фастове — 19–20 сентября, Днепре — 3–4 октября, а 17–18 октября — в городе, название которого пока держат в секрете. Практически все мероприятия фестиваля проведут на открытом воздухе с необходимой дистанцией между зрителями. В Херсоне, к примеру, гранд-открытие планируют на Трофейном мосту, где выступит группа Dakha Brakha, а зрителям предложат смотреть концерт с воды — в лодках, на плотах и других плавсредствах.

Время тревог

В конце сентября ожидается всплеск нервных срывов и агрессии у взрослых и детей

По мнению психотерапевта Елены Рыхальской, многие чрезвычайные происшествия из тех, что попадают в полицейские сводки, — следствие сезонного аккумулирования постпограничных психических состояний. Проще говоря, с приближением осени люди с определенными видами расстройств начинают вести себя агрессивнее. Врач предупреждает, что в ближайшие месяцы ситуация осложнится. Причем тем сильнее, чем быстрее будет портиться погода.

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"В нашей климатической зоне переход от летней погоды к осенней происходит очень резко. Это действует даже на вполне психически здоровых людей, — говорит Рыхальская. — Осень у нас — период повышенной тревожности. В нынешнем году обычная сезонность многократно усиливается за счет особых обстоятельств. Тревожность давно накапливается в массовом сознании, причин для нее более чем достаточно: война, коронавирус, неуверенность в том, что завтра все еще будут средства к существованию. К объективным причинам у каждого добавляются субъективные. Слишком много усиливающих факторов сходятся на одном временном отрезке. Велика вероятность того, что осенью будет много срывов".

Особого упоминания заслуживает психическое состояние детей школьного возраста. Новый, не совсем обычный учебный год принес свод ограничений, связанных с пандемией. Елена Рыхальская убеждена, что с точки зрения детской психики источник опасности — неясность новой ситуации и нечеткость правил. Все это повышает уровень невротизма у детей и создает почву для серьезных проблем в будущем. Избежать негативных последствий можно лишь в том случае, если взрослые доходчиво объяснят ребенку новые правила. Сложность в том, что набор ограничений могут пересмотреть в любой момент, и сами взрослые зачастую не успевают следить за стремительно меняющейся ситуацией.

Гребень волны

В конце октября — начале ноября эпидемиологи прогнозируют сезонный рост заболеваемости COVID-19

Врачи и математики, изучавшие динамику распространения коронавируса, сходятся на том, что он проявляется как гриппоподобное заболевание. Если так, то масштабность и частота вспышек COVID-19 должны зависеть от времени года. В странах умеренного климата, к которым относится Украина, лето — период сезонного спада гриппоподобных заболеваний, а осень и зима — роста заражений.

Авторы разных прогнозов дальнейшего распространения коронавируса в наших широтах сходятся на том, что в октябре — ноябре ожидается вторая волна пандемии. Ситуацию осложнит то, что на эти же месяцы приходится сезонный рост заболеваемости, в частности гриппом и аденовирусной инфекцией, для которых характерен кашель. То есть появится большое количество пациентов с одинаковыми симптомами, но разными инфекциями.

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Теоретически решением проблемы могло бы стать массовое тестирование. Чем меньше в стране людей, не знающих своего COVID-статуса, тем проще контролировать эпидемическую обстановку. По мнению большинства эпидемиологов, для достоверной информации о COVID-статусе недостаточно экспресс-теста вроде тех, которые раздают волонтерские организации. Необходим лабораторный анализ, основанный на полимеразной цепной реакции, — ПЦР-тест. Однако в настоящее время инфраструктура тестирования выстроена так, что для большинства жителей нашей страны это исследование остается не только добровольным, но и платным, к тому же дорогим. За свой счет его, как правило, проходят только те, кого обязывает к этому некая бюрократическая процедура. Но даже в таких условиях лаборатории, где можно провести анализ, перегружены — для массового тестирования мощностей не хватает.

Экс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский считает, что для сдерживания эпидемии целесообразно системно отслеживать контакты инфицированных и обязательно их тестировать. При этом тесты должны быть бесплатными, ведь без этого контролировать заболеваемость невозможно.