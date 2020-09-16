ВРУ утвердила экс-регионала Горбаля членом Совета Нацбанка

Василий Горбаль был избран из четырех претендентов.

Верховная Рада назначила экс-регионала Василия Горбаля членом Совета Национального банка Украины. Решение поддержали 249 нардепов.

Об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков, пишет "Левый берег".

По словам главы финкомитета Даниила Гетманцева, Горбаль был избран из четырех претендентов.

"Это человек, который всю жизнь проработал в банковской сфере. Ему доверяют банкиры. Я убежден, что из тех кандидатур, которые были представлены, это лучшая кандидатура", – заверил Гетманцев.

По мнению Гетманцева, Горбаль даст возможность развиваться Совету НБУ "в том направлении, на который мы все надеемся", пишет "Интерфакс-Украина".

Кроме этого, Верховная Рада уволила Веру Рычаковскую с должности члена Совета НБУ в связи с окончанием срока ее полномочий.

Василий Горбаль был народным депутатом IV, V и VI созывов. Входил в состав фракции "За единую Украину", впоследствии стал членом Партии регионов.

Ранее замом главы НБУ назначили Ярослава Матузка, который до этого был начальником направления юридической координации деятельности "Приватбанка".