Заместителем главы Нацбанка назначили топ-менеджера "Приватбанка"
Кандидатуру своего нового зама выдвинул лично Кирилл Шевченко.
Замом главы НБУ назначили Ярослава Матузка, который до этого был начальником направления юридической координации деятельности "Приватбанка".
Как сообщается на сайте регулятора, в своей новой должности Матузка будет отвечать за финансово-административный и операционный блоки работы.
Отмечается, что его кандидатуру утвердил Совет НБУ с подачи главы Нацбанка Кирилла Шевченко.
"Я знаю Ярослава Матузка, как результативного руководителя и высококвалифицированного специалиста по правовым вопросам. Он успешно защищал интересы государства в делах "ПриватБанка", в частности сопровождал дела банка в международных судебных инстанциях", – сказал Шевченко.
По словам главы Нацбанка, Матузка повысит эффективность работы учреждения и "усилит" его команду.
"Его привлечения в команду Национального банка будет способствовать модернизации наших внутренних процессов в вопросах финансового управления, администрирования и операционной деятельности ", – подчеркнул председатель Совета НБУ.
Должность заместителя главы Нацбанка освободилась 26 августа, когда Совет НБУ уволил Романа Борисенко.
До этого назначения, Матузка работал в ПАО КБ "Приватбанк" с 2016 года, а с 2018-го – координировал деятельность юристов банка. В 2010-2017 годах Матузка был членом набсовета "Укргазбанка", а до этого – членом Ревизионной комиссии "Ощадбанка".
Напомним, что смена правления НБУ, а с ним и курса Нацбанка началась в июле этого года с увольнения Якова Смолия, возглавлявшего Нацбанк с 2017-го, и назначения на эту должность Кирилла Шевченко.