Почти пол миллиона: новый глава НБУ получил зарплату на 60 тысяч выше, чем предыдущий

Новый глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко получил зарплату за август в размере 477 тысяч 791 гривну.

Декларация чиновника опубликована в едином государственном реестре Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК).

В частности, Шевченко подлежит обязательному декларированию, поскольку занимает "ответственную или особо ответственное" должность, в соответствии со статьей 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Скрин: Nazk.gov.ua

В апреле 2020 года "Украинские Новости" выяснили в Нацбанке, что оклад предыдущего главы НБУ Якова Смолия составлял 417 тысяч 285 гривен. Таким образом, только по официальным данным, Шевченко заработал за август на 60 тысяч 506 гривен больше, чем Смолий.

Напомним, Верховная Рада утвердила Кирилла Шевченко главой Нацбанка 16 июля этого года, а его кандидатуру в парламент внес президент Владимир Зеленский. Ранее "Фокус" разбирался, чего ждать украинцам от смены главы Нацбанка.