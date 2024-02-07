Австрия отказалась выдавать Украине бывшего главу НБУ Шевченко, — СМИ

Экс-глава правления Национального банка Украины Кирилл Шевченко называет дело против себя сфабрикованным.

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Австрия отказала Украине в экстрадиции экс-главы НБУ Кирилла Шевченко, которому инкриминируют хищение 206 миллионов гривен "Укргазбанка". Об этом говорится в публикации австрийского издания Der Standard.

Кирилл Шевченко сбежал из Украины в сентябре 2022 года, за месяц до официальной отставки. Вскоре после этого он подал заявление о предоставлении убежища в Австрии, где до сих пор находится. Хотя Украина подала прошение об экстрадиции экс-чиновника, австрийские суды отклонили его, утверждая, что передача Шевченко Украине пока невозможна из-за военного положения в Украине.

"Преступления, которые инкриминируют Шевченко в Украине, тоже наказываются в Австрии. Сейчас экономически-коррупционная прокуратура (WKStA) проводит расследование относительно злоупотребления доверием в отношении украинца и других подозреваемых. В то же время его заявление о предоставлении убежища остается в Федеральном ведомстве иммиграции и убежища (BFA)", — пишет издание.

В комментарии СМИ бывший глава НБУ назвал открытое против него дело НАБУ "классическим политическим преследованием" и заявил о своей бескомпромиссности на посту главы Нацбанка и отказе проводить эмиссию гривны и снизить учетную ставку в первый год войны.

Дело экс-главы НБУ Кирилла Шевченко: что известно

Экс-руководителя Нацбанка и трех бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" объявили в розыск по подозрению в хищении более 200 млн гривен. Подозрение все четверо получили в начале октября 2022 года, но их местонахождение было неизвестно, но все четверо к следователю так и не явились.

НАБУ и САП 6 октября сообщили о подозрении Шевченко за вывод 206 млн гривен из "Укргазбанка", когда он занимал должность председателя правления финучреждения.

Верховная Рада проголосовала за увольнение Кирилла Шевченко с должности главы НБУ 6 октября, хотя сам Шевченко объяснял в Facebook, что ушел с этой должности по состоянию здоровья. Позже он сбежал за границу, и его объявили в международный розыск.