НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко

Кроме бывшего руководителя НБУ по делу о хищении более 200 млн грн в розыск объявлены еще два экс-менеджера "Укргазбанка".

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Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск трех бывших топ-менеджеров государственного "Укргазбанка" по делу о хищении более 200 млн гривен. Среди них и экс-руководитель Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В НАБУ сообщили, что в розыск объявлены лица, занимавшие должности главы правления "Укргазбанка" (Кирилл Шевченко), заместителя главы правления (Денис Чернышов) и заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами (Елена Хмеленко).

"О подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск", — объяснили правоохранители.

Напомним, 6 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Шевченко в незаконном выведении 206 млн грн из "Укргазбанка"в 2014-2019 гг. В тот период он занимал должность председателя правления финансового учреждения.

Перед этим Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Кирилла Шевченко с поста главы НБУ по собственному желанию. Он в своих социальных сетях сообщал, что решил покинуть должность по состоянию здоровья. На место Шевченко был назначен бывший руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный.

После сообщения о подозрении Шевченко заявил, что находится на лечении за границей.