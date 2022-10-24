НАБУ оголосило в розшук ексглаву Нацбанку Кирила Шевченка

Крім колишнього керівника НБУ, у справі про розкрадання понад 200 млн грн у розшук оголосили ще двох ексменеджерів "Укргазбанку".

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Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук трьох колишніх топменеджерів державного "Укргазбанку" в справі про розкрадання понад 200 млн гривень. Серед них і екскерівник Національного банку України Кирило Шевченко. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У НАБУ повідомили, що в розшук оголосили осіб, які обіймали посади голови правління "Укргазбанку" (Кирило Шевченко), заступника голови правління (Денис Чернишов) і заступниці директора департаменту роботи з корпоративними віп-клієнтами (Олена Хмеленко).

"Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак у спеціальному порядку, оскільки місцезнаходження цих осіб було невідоме. З того часу підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що вони були оголошені в розшук", — пояснили правоохоронці.

Нагадаємо, 6 жовтня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Шевченку в незаконному виведенні 206 млн грн із "Укргазбанку" у 2014-2019 роках. У той період він обіймав посаду голови правління фінансової установи.

Перед цим Верховна Рада України проголосувала за звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ за власним бажанням. Він у своїх соціальних мережах повідомляв, що вирішив залишити посаду за станом здоров'я. На місце Шевченка призначили колишнього керівника "Ощадбанку" Андрія Пишного.

Після повідомлення про підозру Шевченко заявив, що перебуває на лікуванні за кордоном.