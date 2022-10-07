Верховна Рада підтримала: Андрій Пишний став новим головою Нацбанку

Це рішення підтримали голоси 290 народних депутатів.

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Верховна Рада 7 жовтня 2022 року підтримала призначення Андрія Пишного головою Національного банку України, повідомляє у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.

Це рішення підтримали голосами 290 народних депутатів

Що буде з курсом гривні

Новому голові Нацбанку точно доведеться провести ротацію всередині — кожен голова відомства завжди сам призначає своїх заступників та керівників ключових підрозділів. Крім того, доведеться залагодити взаємини з Міністерством фінансів, які у період роботи Кирила Шевченка були досить напруженими. А ось, чи переглянуть політику НБУ у напрямку монетарної та валютної сфер, опитані Фокусом експерти поки не дали однозначних відповідей.

"Думаю, що кінця війни змін суттєвих не буде, хоча можуть бути певні зміни в деяких напрямках залежно від того, хто стане новим головою, наприклад — активніший "друк" грошей, фінансування дефіциту бюджету, або, наприклад, активніша боротьба і прикриття певних точок витоку валюти із системи, які відомі і регулятору, і всьому ринку, чи активніша позиція у питанні банків, де власниками є підсанкційні особи", — робить припущення аналітик фінансових ринків Іван Угляниця.

На його думку, говорячи про валютний курс, є ймовірність, що до кінця війни не буде змін у політиці у цьому напрямі. "Новий глава, навпаки, може навіть бути консервативнішим з погляду репрайсингу курсу, тобто ослаблення курсу до реальнішого через політичні ризики для себе", — вважає Угляниця.

За словами Андрія Шевчишина, зараз чинна валютна політика показує свою ефективність.

"Її зміну можна відсунути, доки не зміняться умови. Проте не можна відкидати перспективи ще одного зсуву фіксованого курсу міжбанку у разі виходу готівкового ринку в баланс", — каже керівник аналітичного відділу Міжнародної Академії Біржової Торгівлі Андрій Шевчишин.

Євген Дубогриз впевнений, що кардинальних рішень для фінансового ринку від нового голови НБУ найближчим часом чекати не варто.

"З рішень щодо монетарної політики єдине, що може змінитися, це підхід до формування курсу, повернення до плаваючого курсу. Але навіть це навряд чи станеться до кінця року", — зазначає експерт. Він також наголошує, що зміна керівництва в Нацбанку навряд чи призведе до будь-яких змін у домовленостях України з Міжнародним валютним фондом. "Навряд чи зміна голови НБУ під час "військових" переговорів з МВФ відбулася б, якби МВФ чи інші наші партнери були категорично проти. Зміна (у керівництві НБУ) не повинна вплинути на процес переговорів та поточних домовленостей, насамперед із МВФ", — міркує асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Як повідомлялося, 4 жовтня глава НБУ Кирило Шевченко подав заяву про відставку, а експерти вважають, що це рішення продиктоване бажанням Офісу президента змінити керівника центробанку.

Як писав уже Фокус, глава НБУ Кирило Шевченко зазначив, що від високої інфляції виграє лише великий бізнес, і запропонував варіанти розв'язання проблем, які дозволять стабілізувати гривню та відмовитися від множинності валютних курсів.