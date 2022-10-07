Верховная Рада поддержала: Андрей Пышный стал новым главой Нацбанка

Это решение было поддержано голосами 290 народных депутатов.

Related video

Верховная Рада 7 октября 2022 года поддержала назначение Андрея Пышного главой Национального банка Украины, сообщает в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

Это решение было поддержано голосами 290 народных депутатов

Что будет с курсом гривны

Новому главе Нацбанка точно придется провести ротацию внутри – каждый глава ведомства всегда сам назначает своих замов и руководителей ключевых подразделений. Кроме того, придется уладить взаимоотношения с Министерством финансов, которые в период работы Кирилла Шевченко были достаточно напряженными. А вот, будет ли пересмотрена политика НБУ в направлении монетарной и валютной сфер, опрошенные Фокусом эксперты пока не дали однозначных ответов.

"Думаю, что конца войны изменений существенных не будет, хотя могут быть определенные изменения в отдельных направлениях в зависимости от того, кто станет новым председателем, например – более активная "печать" денег, финансирование дефицита бюджета, или, например, более активная борьба и прикрытие определенных точек утечки валюты из системы, которые известны и регулятору, и всему рынку, или более активная позиция в вопросе банков, где собственниками являются подсанкционные лица", — строит предположения аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

По его мнению, говоря о валютном курсе, есть вероятность, что до конца войны не будет изменений в политике в этом направлении. "Новый глава, наоборот, может даже быть более консервативным с точки зрения репрайсинга курса, то есть, ослабления курса к более реальному из-за политических рисков для себя", — считает Угляница.

По словам Андрея Шевчишина, сейчас действующая валютная политика показывает свою эффективность.

"Ее изменение можно отодвинуть, пока не изменятся условия. Тем не менее, нельзя исключать перспективы еще одного сдвига фиксированного курса межбанка в случае выхода наличного рынка в баланс", — говорит руководитель аналитического отдела Международной Академии Биржевой Торговли Андрей Шевчишин.

Евгений Дубогрыз уверен, что кардинальных решений для финансового рынка от нового главы НБУ в ближайшее время ждать не стоит.

"Из решений по монетарной политике единственное, что может измениться, это подход к формированию курса, возвращение к плавающему курсу. Но даже это вряд ли произойдет до конца года", — отмечает эксперт. Он также подчеркивает, что смена руководства в Нацбанке вряд ли приведет к каким-либо изменениям в договоренностях Украины с Международным валютным фондом. "Вряд ли смена главы НБУ во время "военных" переговоров с МВФ произошла бы, если бы МВФ или другие наши партнеры были категорически против. Изменение (в руководстве НБУ) не должно повлиять на процесс переговоров и текущих договоренностей, прежде всего, с МВФ", — рассуждает ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Как сообщалось, 4 октбяря глава НБУ Кирилл Шевченко подал заявление об отставке, а эксперты считают, что это решение продиктовано желанием Офиса президента поменять руководителя центробанка.

Как писал уже Фокус, глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что от высокой инфляции выигрывает лишь крупный бизнес, и предложил варианты решения проблем, которые позволят стабилизировать гривну и отказаться от множественности валютных курсов.