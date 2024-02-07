Австрія відмовилася видавати Україні колишнього очільника НБУ Шевченка, — ЗМІ

Ексголова правління Національного банку України Кирило Шевченко називає справу проти себе сфабрикованою.

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Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексглави НБУ Кирила Шевченка, якому інкримінують розкрадання 206 мільйонів гривень "Укргазбанку". Про це йдеться у публікації австрійського видання Der Standard.

Кирило Шевченко втік з України у вересні 2022 року, за місяць до офіційної відставки. Невдовзі після цього він подав заяву про надання притулку в Австрії, де й досі перебуває. Хоча Україна подала прохання про екстрадицію експосадовця, австрійські суди відхилили його, стверджуючи, що передача Шевченка Україні наразі неможлива через воєнний стан в Україні.

"Злочини, які інкримінують Шевченку в Україні, теж караються в Австрії. Зараз економічно-корупційна прокуратура (WKStA) проводить розслідування щодо зловживання довірою щодо українця та інших підозрюваних. У той же час його заява про надання притулку залишається у Федеральному відомстві імміграції та притулку (BFA)". — пише видання.

У коментарі ЗМІ колишній голова НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ "класичним політичним переслідуванням" і заявив про свою безкомпромісність на посаді голови Нацбанку та відмову проводити емісію гривні і знизити облікову ставку у перший рік війни.

Справа ексглави НБУ Кирила Шевченка: що відомо

Екскерівника Нацбанку та трьох колишніх топменеджерів "Укргазбанку" оголосили у розшук за підозру у розкраданні понад 200 млн гривень. Підозру всі четверо отримали на початку жовтня 2022 року, але їхнє місцеперебування було невідоме, але всі четверо до слідчого так і не з'явилися.

НАБУ та САП 6 жовтня повідомили про підозру Шевченку за виведення 206 млн гривень з "Укргазбанку", коли він обіймав посаду голови правління фінустанови.

Верховна Рада проголосувала за звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ 6 жовтня, хоча сам Шевченко пояснював у Facebook, що пішов із цієї посади за станом здоров'я. Пізніше він втік за кордон, і його оголосили у міжнародний розшук.