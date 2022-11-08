Живе у Відні: ексглаву Нацбанку Кирила Шевченка оголосили у міжнародний розшук

Кирило Шевченко не дає слідству номер телефону та адресу електронної пошти, кажуть прокурори. Ексглава регулятора зобов'язаний повернутись в Україну — броню на призов до армії з нього зняли в день звільнення.

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Колишнього голову Нацбанку України (НБУ) Кирила Шевченка оголосили у міжнародний розшук, з України він виїхав за службовим паспортом. Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК) у Telegram.

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) сказав, що 20 вересня Шевченко виїхав із України за службовим паспортом у відрядження до Лондона. Його відрядження закінчилося за 1 день, але в Україну він не повернувся, зауважив центр.

"Ексголова НБУ самостійно відправив себе у відпустку: спочатку до 30 вересня, а потім продовжив її до 7 жовтня. А 4 жовтня Шевченко заявив про відставку нібито через проблеми зі здоров'ям, а вже через два дні НАБУ повідомило його про підозри. Цього ж дня Шевченко написав, що підозра стала для нього несподіваною, а сам він перебуває за кордоном на лікуванні", — зазначила організація.

За словами адвоката, Шевченко перебуває у Відні (столиця Австрії), там він став на консульський облік та орендував житло.

ЦПК зауважило, що 6 жовтня Шевченко вже повідомляв про перебування на лікуванні. Під час засідання Вищого антикорупційного суду, на якому колишньому голові НБУ заочно обирали запобіжний захід, його адвокат надав медичний висновок приватної австрійської клініки, датований від 12 жовтня.

Наприкінці, як кажуть експерти, не вказано конкретного діагнозу і він не передбачає госпіталізацію. Там йдеться про рекомендацію лікарів провести діагностику, здати аналізи та не їздити на великі відстані.

Кирила Шевченка можна призвати до армії

САП стверджує, що Шевченко мав повернутися до України, оскільки його броню як військовозобов'язаного зняли автоматично після звільнення. Категоричної заборони на далекі переїзди він не має, є лише рекомендації.

За словами прокурора, Шевченко не надає слідству номер телефону та адресу електронної пошти. Про підозру йому відомо, оскільки він коментував його раніше.

Адвокат пояснив, що Шевченко має право на надання будь-якої інформації слідству. Слідча суддя розцінила такі дії Шевченка як зловживання правом.

Шевченка 28 жовтня викликали на допит як підозрюваного, але він не прийшов. НАБУ та САП оголосили його у міжнародний розшук. Прокурори впевнені, що Шевченко ухиляється від слідства та суду.

Адвокат наполягав, що сторона звинувачення знає австрійську адресу Шевченка, тому клопотала про виклик підзахисного за процедурою міжнародно-правової допомоги.

Суд відмовив у такій дії, оскільки процедура обрання заочного запобіжного заходу не передбачає участі підозрюваного. Захист не надав доказів неможливості прибуття Шевченка на засідання з поважних причин.

Справа Кирила Шевченка: звинувачення на адресу ексглави НБУ

Екскерівника Нацбанку та трьох колишніх топменеджерів "Укргазбанку" оголосили у розшук за підозру у розкраданні понад 200 млн гривень. Підозру всі четверо отримали на початку жовтня, але їхнє місцеперебування було невідоме. Шевченка та менеджери проігнорували виклики до слідчого.

НАБУ та САП 6 жовтня повідомили про підозру Шевченка за виведення 206 млн гривень з "Укргазбанку". Справа була у 2014-2019 роках, коли він обіймав посаду голови правління фінустанови, зазначали обвинувачі.

Верховна Рада проголосувала за звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ 6 жовтня. Шевченко пояснював у Facebook, що сам пішов із цієї посади за станом здоров'я. Новим головою НБУ став колишній керівник "Ощадбанку" Андрій Пишний.