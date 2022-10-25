Нафталінова справа: Кирило Шевченко відреагував на оголошення себе в розшук у справі "Укргазбанку"

Шевченко заявив, що НАБУ не мало права оголошувати його у розшук, оскільки він раніше повідомив про своє місце знаходження.

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Ексглава Національного банку України Кирило Шевченко відреагував на оголошення його у розшук Національним антикорупційним бюро України. Свій коментар він надіслав до редакції видання Forbes.

Те, що його оголосили у розшук, ексглава Нацбанку вважає підтвердженням заангажованості та політизованості слідства.

За словами Шевченка, він перебуває на консульському обліку в одній із країн Євросоюзу і вже повідомив компетентні органи про своє фактичне місцезнаходження. Тому він вважає, що НАБУ не мав підстав для подачі його в розшук.

Також, на думку Шевченка, він офіційно звернувся до посольства з клопотанням про надання йому приміщення для організації відеозв'язку на час, коли співробітники слідчого органу захочуть провести допит.

Крім того, він назвав цю справу "нафталіновою".

Справа Кирила Шевченка: у чому його підозрюють

5 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру Шевченку у справі про незаконне виведення 206 мільйонів гривень з "Укргазбанку" у 2014–2019 роках. Це сталося наступного дня після того, як Шевченко подав у відставку з посади голови Національного банку.

Шевченко розповів, що новина про це стала для нього несподіванкою.

"Інформація про оголошення підозри стала несподіваною — я дізнався про неї зі ЗМІ", — прокоментував він.

Також ексглава НБУ наголосив, що нібито виявлені правоохоронними органами факти є "результатом передчасних висновків", які зроблені на основі "поспішних та не доведених суджень".

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Шевченка у незаконному виведенні 206 млн грн з "Укргазбанку" у 2014-2019 роках. У той період він обіймав посаду голови правління фінансової установи.

А напередодні, 24 жовтня, Шевченка оголосили у розшук. Крім колишнього керівника НБУ у справі про розкрадання понад 200 млн грн у розшук оголошено ще двох ексменеджерів "Укргазбанку".