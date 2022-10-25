Нафталиновое дело: Кирилл Шевченко отреагировал на объявление себя в розыск по делу "Укргазбанка"

Шевченко заявил, что НАБУ не имело права объявлять его в розыск, так как он ранее сообщил о своем месте нахождения.

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Экс-глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отреагировал на объявление его в розыск Национальным антикоррупционным бюро Украины. Свой комментарий он направил в редакцию издания Forbes.

То, что его объявили в розыск, экс-глава Нацбанка считает подтверждением заангажированности и политизированности следствия.

По словам Шевченко, он пребывает на консульском учете в одной из стран Евросоюза и уже сообщил компетентным органам о своем фактическом местонахождении. Поэтому он считает, что у НАБУ не было оснований для подачи его в розыск.

Также, по мнение Шевченко, он официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении ему помещения для организации видеосвязи на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос.

Кроме того, он назвал сое дело "нафталиновым".

Дело Кирилла Шевченко: в чем его подозревают

5 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Шевченко по делу о незаконном выводе 206 миллионов гривен из "Укргазбанка" в 2014–2019 годах. Это случилось на следующий день после того, как Шевченко подал в отставку с поста главы Национального банка.

Шевченко рассказал, что новость об этом стало для него неожиданностью.

"Информация об объявлении подозрения стала неожиданной — я узнал ее из СМИ", –– прокомментировал он.

Также экс-глава НБУ подчеркнул, что якобы обнаруженные правоохранительными органами факты являются "результатом преждевременных выводов", которые сделаны на основе "поспешных и не доказанных суждений".

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Шевченко в незаконном выведении 206 млн грн из "Укргазбанка" в 2014-2019 гг. В тот период он занимал должность председателя правления финансового учреждения.

А накануне, 24 октября, Шевченко объявили в розыск. Кроме бывшего руководителя НБУ по делу о хищении более 200 млн грн в розыск объявлены еще два экс-менеджера "Укргазбанка".