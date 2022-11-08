Живет в Вене: экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск

Кирилл Шевченко не дает следствию номер телефона и адрес электронной почты, говорят прокуроры. Экс-глава регулятора обязан вернуться в Украину — бронь на призыв в армию с него сняли в день увольнения.

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Бывшего главу Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко объявили в международный розыск, из Украины он выехал по служебному паспорту. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Telegram.

Прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) сказал, что 20 сентября Шевченко выехал из Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон. Его командировка закончилась через 1 день, но в Украину он не вернулся, заметил центр.

"Экс-глава НБУ самостоятельно отправил себя в отпуск: сначала до 30 сентября, а затем продлил его до 7 октября. А 4 октября Шевченко заявил об уходе в отставку якобы из-за проблем со здоровьем, а уже через два дня НАБУ сообщило ему о подозрении. В этот же день Шевченко написал, что подозрение стало для него неожиданным, а сам он находится за границей на лечении", — отметила организация.

По словам адвоката, Шевченко пребывает в Вене (столица Австрии), там он стал на консульский учет и арендовал жилье.

ЦПК подметило, что 6 октября Шевченко уже сообщал о пребывании на лечении. Во время заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором бывшему главе НБУ заочно выбирали меру пресечения, его адвокат предоставил медицинское заключение частной австрийской клиники, датированное от 12 октября.

В заключении, как говорят эксперты, не указан конкретный диагноз и он не предусматривает госпитализацию. Там говорится о рекомендации врачей провести диагностики, сдать анализы и не ездить на большие расстояния.

Кирилла Шевченко можно призвать в армию

САП утверждает, что Шевченко должен был вернуться в Украину, поскольку его бронь как военнообязанного сняли автоматически после увольнения. Категорического запрета на дальние переезды у него нет, есть только рекомендации.

По словам прокурора, Шевченко не дает следствию номер телефона и адрес электронной почты. О подозрении ему известно, поскольку он комментировал его ранее.

Адвокат объяснил, что Шевченко имеет право на непредоставление какой-либо информации следствию. Следственная судья расценила такие действия Шевченко как злоупотребление правом.

Шевченко 28 октября вызвали на допрос в качестве подозреваемого, но он не пришел. НАБУ и САП объявили его в международный розыск. Прокуроры уверены, что Шевченко уклоняется от следствия и суда.

Адвокат настаивал, что сторона обвинения знает австрийский адрес Шевченко, поэтому ходатайствовала о вызове подзащитного по процедуре международно-правовой помощи.

Суд отказал в таком действии, так как процедура избрания заочной меры пресечения не предусматривает участия подозреваемого. Защита не предоставила доказательств невозможности прибытия Шевченко на заседание по уважительным причинам.

Дело Кирилла Шевченко: обвинения в адрес экс-главы НБУ

Экс-руководителя Нацбанка и трех бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" объявили в розыск за подозрение в хищении более 200 млн гривен. Подозрение все четверо получили в начале октября, но их местонахождение было неизвестно. Шевченко и менеджеры проигнорировали вызовы к следователю.

НАБУ и САП 6 октября сообщили о подозрении Шевченко за вывод 206 млн гривен из "Укргазбанка". Дело было в 2014-2019 годах, когда он занимал должность главы правления финучреждения, отмечали обвинители.

Верховная Рада проголосовала за увольнение Кирилла Шевченко с поста главы НБУ 6 октября. Шевченко объяснял в Facebook, что сам ушел с этой должности по состоянию здоровья. Новым главой НБУ стал бывший руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный.