"Европейская солидарность" поддержит Кличко на выборах мэра Киева
В партии заявили, что Кличко реализовал программу пятого президента Петра Порошенко.
Партия "Европейская солидарность" поддержала на выборах мэра Киева действующего городского голову Виталия Кличко, сообщил заместитель мэра Киева Владимир Прокопив на съезде киевской партийной организации, передает Украинская правда.
"У нас сейчас спрашивают, а кого вы будете поддерживать на должность киевского городского головы? В 2015 году мы с вами делегировали на должность киевского городского головы действующего мэра Виталия Кличко. Сейчас на должность киевского городского головы мы поддержим действующего нашего мэра", – сказал Прокопив.
По его словам, Кличко реализовал политическую программу Порошенко.
Напомним, с начала избирательной кампании на местных выборах-2020, в Киеве появились сити-лайты с изображением пятого президента Украины Петра Порошенко, и одновременно с этим в СМИ появилась информация, что на выборы в столице Порошенко отправит вместо себя свою жену Марину. Позже, Марина Порошенко официально возглавила список "Евросолидарности" на осенних выборах в Киевский городской совет.