"Европейская солидарность" поддержит Кличко на выборах мэра Киева

Партия "Европейская солидарность" поддержала на выборах мэра Киева действующего городского голову Виталия Кличко, сообщил заместитель мэра Киева Владимир Прокопив на съезде киевской партийной организации, передает Украинская правда.

"У нас сейчас спрашивают, а кого вы будете поддерживать на должность киевского городского головы? В 2015 году мы с вами делегировали на должность киевского городского головы действующего мэра Виталия Кличко. Сейчас на должность киевского городского головы мы поддержим действующего нашего мэра", – сказал Прокопив.

По его словам, Кличко реализовал политическую программу Порошенко.