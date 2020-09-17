СМИ сказали, кто может стать новым главой антикоррупционной прокуратуры
Руководителем САП может стать глава комитета правовой политики.
Кресло главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры может занять народный депутат от "Слуги народа", глава комитета правовой политики Андрей Костин.
Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник во фракции партии монобольшинства.
Отмечается, что власти уже определились с кандидатурой главы антикоррупционной прокуратуры.
До избрания в Верховную Раду Костин работал адвокатом в Одессе.
Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он участвовать в конкурсе на должность главы САП, Костин сказал: "В прессе встречается масса всяких интересных идей. Интересная идея – это всегда повод над ней поразмыслить".
В конце августа глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Приказ о его увольнении подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.