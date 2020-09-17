Арест и залог в 6,5 миллионов гривен. В САП допросили Юрченко

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко допросили и вручили подозрение в совершении коррупционного преступления.

На допросе Юрченко выступал как подозреваемый в коррупционном преступлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Прокурорами САП и детективами НАБУ после вручения подозрения народному депутату Украины проведен допрос указанного депутата в качестве подозреваемого и вручено ходатайство об избрании ему меры пресечения", — уточнили в ведомстве.

При этом, антикоррупционные органы высказали намерение просить суд взять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн гривен.

"О дате и времени заседания по избранию меры пресечения будет сообщено дополнительно", — добавили в САП.

Напомним, по данным НАБУ, помощник депутата Александра Юрченко Иван Фищенко взял 13 тысяч долларов за внесение правок в законопроект, связанный с бытовыми отходами.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стл именно коррупционный скандал. В четверг, 17 сентября, стало известно, что депутата исключили из состава монобольшинства.

Также журналист Юрий Бутусов раскрыл детали из прошлого депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Как оказалось, в 2009 году в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел значится задержание Александра Юрченко. Причиной тому стала кража четырех бутылок пива в магазине "Каштан", расположенный по адресу Большая Васильковская, 92.