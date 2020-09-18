Зеленский завершит войну в Донбассе до конца своей каденции, – Ермак

Глава Офиса президента опроверг наличие тайных договоренностей с Россией, о которых рассказывал Богдан в интервью Гордону.

Глава Офиса президента в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что война на Донбассе будет закончена до конца президентской каденции Владимира Зеленского.

Об этом передает РБК-Украина.

"Я думаю, что все украинцы уже привыкли, что все, что обещает президент Зеленский – он делает. У меня нет никаких сомнений, что в течение своей каденции Зеленский закончит эту войну", – сказал Ермак.

Он добавил, что переговоры с Россией идут тяжело, но Украина добилась важной победы, а именно продолжительного режима тишины.

"Но есть очень важная украинская победа: мы находимся седьмую неделю у режима тишины", – отметил Ермак.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также опроверг слова Андрея Богдана в интервью Дмитрию Гордону о якобы существующих тайных договоренностях с Россией.

"Это уже из области конспирологии, а она всегда дает такие идеи, о каких-то тайных соглашениях. Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет, и не может быть по существу", – заявил Ермак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторая встреча в "нормандском формате" может привести к окончанию войны на Донбассе.