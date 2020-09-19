Арахамия считает, что "Слуге народа" лучше проиграть местные выборы

По мнению главы фракции, "весь негатив по поводу плохих городов" будет не на политсиле.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партии на местных выборах выгоднее не набирать большинство голосов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мое мнение такое (и многие политтехнологи так говорят): на самом деле в местных выборах побеждать – себе дороже. Почему? Потому что как только тебя выбрали и ты наверху, как только пошел первый отопительный сезон, тебя уже с эпитетами и антиэпитетами начинают называть… Поэтому если рассматривать, что на очередные парламентские выборы мы должны выйти через четыре года, получить меньшую долю в местных советах для нас выгоднее", – заявил Арахамия.

По его словам, весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов будет на "Слуге народа".

"Не мы же рулим городом", – сказал Арахамия.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что процесс подсчета голосов на местных выборах "будет крайне сложным". В тоже время, он подчеркнул, что, несмотря на "аномальные процессы", которые наблюдаются уже сейчас, нужно приложить максимум усилий, чтобы соблюсти нормы демократии и свободы, которые позволят признать избирательный процесс законным.