Вокруг КНУ Шевченко назревает скандал из-за собрания "слуг народа" на его территории

Студенческий парламент обеспокоен "привлечением университета к участию в акции политической партии, которая 20 сентября 2020 проводилась на территории главного корпуса".

Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в воскресенье, 20 сентября, прокомментировал проведения собрания партии "Слуга народа" на территории главного корпуса своего университета.

Мнение студпарламента по этому поводу обнародовано в заявлении органа студенческого самоуправления.

"СПУ видит в публичном мероприятии, проводимом политической партией "Слуга народа" на территории Университета нарушения норм действующего законодательства Украины, и отмечает недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации Университета", – говорится в заявлении.

Также в органе студенческого самоуправления уточнили, что СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию на территории университета, а также использование названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов.

Студенты не на шутку обеспокоены "привлечением университета к участию в акции политической партии, которая 20 сентября 2020 года проводилась на территории главного корпуса".

В заявлении также указывается, что эта акция нарушает закон Украины "Об образовании", согласно которому политические партии и их члены не имеют права вмешиваться в работу учреждений, а также запрещено функционирование любых политических объединений в учреждениях образования. Также студенты считают, что собрание противоречат письму Министерства образования и науки "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября.

По мнению студпарламента, не имеет значения, проводились ли сборы в здании КНУ или же на его территории. СПУ заявляет, что "считает себя обязанным занять активную позицию и узнать все подробности о сложившейся ситуации".

Напомним, во время конференции Киевской городской организации "Слуги народа" , которая проходила на территории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, президент Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Киева Ирину Верещук.