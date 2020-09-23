Глава государства заявил, что хотел бы большей эффективности от диалога с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает ограниченную коммуникацию с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny, сообщается на сайте президента.

"У нас есть различные форматы общения с Президентом Путиным – это и Нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую", – сказал Зеленский.

Он добавил, что хотел бы большей эффективности от диалога с Путиным.

"Коммуникация с президентом России ограничена, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", – сказал Зеленский.

По его словам, диалог с президентом РФ "помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы".

"Например, в декабре прошлого года мы достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины. Это гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента", – отметил Зеленский.

Напомним, экс-глава ОП Андрей Богдан рассказал в интервью Дмитрию Гордону о первом телефонном разговоре президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Путин уважением отнесся к Зеленскому.