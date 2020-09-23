Кабмин может ввести санкции против российского онлайн-ритейлера Wildberries
Помимо Wildberries, санкции могут задеть и онлайн-кинотеатр ivi.ru и другие сайты, пропагандирующие российское производство.
Кабмин может рассмотреть вопрос о введении санкций против онлайн-ретейлеров из России в из-за выхода на рынок Украины Wildberries. Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко, передает Украинская правда.
"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries, в связи с этим предлагается протокольное поручение Кабмину рассмотреть возможность по применению специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, типа сервисов ivi.ru и Wildberries.ru", – заявил министр.
Денис Шмыгаль поручил внести это протокольное поручение и подготовить соответствующие предложения, сообщает LIGA.net.
Напомним, один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Wildberries начал продажи в Украине.
Отметим, СМИ заметили, что покупателям предлагалось приобрести разнообразные товары с изображением президента России Владимира Путина.