Кабмин может ввести санкции против российского онлайн-ритейлера Wildberries

Помимо Wildberries, санкции могут задеть и онлайн-кинотеатр ivi.ru и другие сайты, пропагандирующие российское производство.

Кабмин может рассмотреть вопрос о введении санкций против онлайн-ретейлеров из России в из-за выхода на рынок Украины Wildberries. Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко, передает Украинская правда.

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries, в связи с этим предлагается протокольное поручение Кабмину рассмотреть возможность по применению специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, типа сервисов ivi.ru и Wildberries.ru", – заявил министр.

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Денис Шмыгаль поручил внести это протокольное поручение и подготовить соответствующие предложения, сообщает LIGA.net.

Напомним, один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Wildberries начал продажи в Украине.

Отметим, СМИ заметили, что покупателям предлагалось приобрести разнообразные товары с изображением президента России Владимира Путина.