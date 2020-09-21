Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Wildberries начал продажи в Украине

Товары можно заказать в интернет-магазине или через мобильное приложение для iOS. В ближайшее время будет запущено приложение и для Android.

Покупателям на территории Украины сейчас доступно 3 млн наименований товаров от 32 тыс. поставщиков: одежда, обувь и аксессуары, игрушки, товары для спорта, канцтовары, зоотовары, а также товары для дома и дачи. В будущем компания планирует расширить ассортимент, говорится в пресс-релизе.

Доставка товаров в Украине будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Покупатели смогут получить свои заказы в 800 партнерских точках выдачи или с помощью курьерской доставки на дом.

На сегодняшний день Wildberries работает в восьми странах: России, Украине, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В планах ритейлера на ближайшие пять лет - увеличить оборот за пределами РФ до 200 млрд рублей.

Ассортимент площадки насчитывает около 5 млн SKU (артикулов товаров). Во II квартале 2020 года оборот Wildberries вырос в 2,2 раза в годовом измерении, до 103,4 млрд рублей (около 38 млрд грн).

Напомним, компания IKEA в конце мая решила временно прекратить оформление новых заказов в украинском интернет-магазине. "Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированные заказы и временно ограничить возможность оформлять новые", – сообщили в компании. Полноценная работа магазина пока не возобновлена.

Компания Facebook запустила сервис Facebook Shops. Он создан для помощи малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса.