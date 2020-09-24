После официальной церемонии встречи главы государств отправились на переговоры "с глазу на глаз".

Находящийся в Словакии с официальным визитом президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом страны Зузаной Чапутовой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Торжественная церемония встречи состоялась на крыльце Президентского дворца (дворца Грашалковичей) в Братиславе.

Как сообщает Укринформ, президента Украины встречали также парень и девушка в национальном словацком наряде с хлебом и солью.

Зеленский подарил Чапутовой букет цветов.

Во время церемонии встречи президенты двух стран были без масок, все остальные – в масках.

Военный оркестр исполнил государственные гимны Украины и Словакии.

После этого Чапутова и Зеленский провели смотр почетного караула.

Главы государств также поприветствовали официальные делегации двух стран.

Далее состоялась церемония фотографирования, и президент Украины сделал запись в Книге почетных гостей.

После окончания церемонии встречи президенты Украины и Словакии отправились на переговоры "с глазу на глаз".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Словацкую Республику. В ходе визита Зеленский проведет встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.